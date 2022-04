ICL apresenta tecnologias para aplicação via solo e foliar que atendem todas as fases e demandas do cafeeiro

São Paulo, 6 de abril de 2022 — A ICL, líder global que utiliza seus recursos exclusivos e capacidade tecnológica para desenvolver soluções impactantes em nutrição e fisiologia de plantas, esteve presente no 23º Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas, que aconteceu nos dias: 6 e 7 de abril, em Manhuaçu (MG), levando aos cafeicultores tecnologias para aplicação via solo e foliar que atendem todas as fases e demandas do cafeeiro. O evento, realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Agronegócios de Manhuaçu (ACIAM), reunirá cafeicultores, empresários, pesquisadores, técnicos e engenheiros agrônomos ligados à cadeia produtiva do agronegócio café e tem por objetivo difundir tecnologias que garantem ao café das Matas de Minas uma identidade e padrão únicos.

“Nossas tecnologias foram todas validadas em nosso Centro de Inovação, em Iracemápolis (SP), que conta com a parceria de instituições como a UFLA, Epamig, Fundação Procafé e Esalq. Nesse nosso centro de pesquisas, mais de 50 profissionais altamente especializados, com protocolos experimentais em fisiologia e nutrição de plantas, buscam, cada vez mais, inovar e criar soluções para aumentar a produtividade, aliada à melhor qualidade do café, gerando maior rentabilidade e sustentabilidade à cafeicultura”, explica Marcos Rigamonte, gerente regional de Vendas da ICL.

No estande da ICL, um time de profissionais estará à disposição dos produtores para dar informações sobre nutrição de alta performance para café de montanha. Na ocasião, também será possível conhecer o Coffee Experts Club, clube privado criado pela ICL em 2021, que reúne cafeicultores, engenheiros agrônomos e os principais influenciadores técnicos da cafeicultura brasileira. O foco desse grupo é promover ganhos na qualidade e produtividade do café.

Centro de Inovação

Além de ensaios com instituições e pesquisadores parceiros, a ICL América do Sul conduz vários ensaios com a cultura do café em seu centro de inovação em Iracemápolis (SP), credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como instituição de pesquisa do País. O credenciamento permite o uso dos resultados das pesquisas geradas no centro de inovação para o registro de novos produtos. De acordo com a lista de instituições privadas de pesquisa do MAPA, a empresa é a única que atua exclusivamente na área de Nutrição de Plantas a possuir um centro de pesquisa credenciado.

Serviço

Evento: Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas

Aconteceu nos dias: 6 e 7 de abril

Local: Complexo Esportivo Boston City, no antigo Parque de Exposições da Ponte da Aldeia – km 38 — BR-262

Mesa-redonda com Gustavo Renno. Tema: Novas tendências na agricultura. Dia 6, das 16h às 17h, no estande da ICL.

Município: Manhuaçu (MG)

