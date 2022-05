Inacreditável, os Estados Unidos, liberam agricultura em áreas de conservação ambiental

O governo do presidente democrata, Joe Biden, autorizou, na quinta-feira, 26 de maio, os agricultores do país. A plantarem em áreas de conservação ambiental.

Os Estados Unidos alegam que têm que aumentar a oferta de comida em virtude do consumo interno da população e também por conta das exportações que eles pretendem desenvolver.

Minimizando as críticas dos ambientalistas, a Casa Branca anunciou que o pacote não é para todos os agricultores, mas somente para aqueles que estão em seu último ano de contrato com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e ainda culpou o conflito Rússia X Ucrânia pela lamentável tomada de decisão.

Os participantes aprovados para essa decisão voluntária não terão que pagar aluguel, uma flexibilidade implementada este ano para ajudar a mitigar os desafios globais de fornecimento de alimentos causados pela invasão russa da Ucrânia e outros fatores, alega, em comunicado, Washington.

Agora, 4 milhões de acres, equivalente a 1,6 milhão de hectares, serão devastados para permitir que os agricultores plantem trigo de inverno, milho, cevada, oleaginosas e outras culturas.

A advogada brasileira Samanta Pineda comentou a decisão Americana e disse:

– Existe um programa no país em que o governo paga para alguns produtores não produzirem em áreas sensíveis ambientalmente, como encostas, margens de rios e em torno de nascentes. Agora, com um pedido feito por associações de produtores ao Secretário de Agricultura foi liberada a estes produtores que estejam no final dos contratos de adesão ao programa de conservação – que vão de 10 a 15 anos têm áreas sensivelmente ambientais sendo liberadas para o plantio. E enquanto isso, nós aqui no Brasil, levamos a fama de não preservar o meio ambiente, lamentou.

Enquanto o mundo observa, atônito, a permissão do democrata, o Astro de Hollywood Leonardo DiCaprio, ativista político que adora falar mal do Brasil, não se manifestou sobre o assunto.

É como se diz o ditado: casa de ferreiro, espeto de pau.

Matéria do Jornal da Cidade Online