 INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA ENGENHO DA SERRA MANHUAÇU

Segundo o 3º Sgt BM Júnior Chefe de Guarnição. “Fomos chamados via 193, para atendimento a ocorrência, pois de acordo com informações preliminares, havia uma residência tomada pelas chamas. De imediato deslocamos e no local pudemos constatar que o incêndio, que se concentrou num quarto, liberando grande quantidade de fumaça preta e que se espalhou pela residência, havia sido extinto pelo proprietário e vizinhos. Ainda de acordo com relatos do morador, ele estaria dormindo na cama quando sentiu o fogo no seu braço e logo em seguida retirou toda família do interior do imóvel, uma mulher e duas crianças. Sendo assim, procedemos no rescaldo e vistoria do imóvel, suspeita-se que a origem do incêndio se deva a uma extensão ligada a tomada e que uma vez incendiada passou para os demais moveis. O local ficou sobre responsabilidade do proprietário”.

Extensões elétricas são acessórios muito utilizados pelos brasileiros no dia a dia. Quando precisar ligar mais de um objeto ao mesmo tempo, ou encurtar a distância de um aparelho para uma tomada, as extensões elétricas e os chamados benjamins são bons aliados. No entanto, é preciso ficar atento aos cuidados necessários para utilizar esses acessórios com segurança e evitar curtos-circuitos e incêndios.

Para o professor da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e Diretor do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CFO – BM), Mauro Sérgio, a utilização desses equipamentos deve ser feita com cautela. “Extensões elétricas são utensílios que nos facilitam muito a vida, mas devem ser utilizadas observando alguns cuidados. O primeiro deles é saber se a quantidade de corrente que aquela extensão suporta é suficiente para alimentar aquele aparelho. Por exemplo: se você tem um aparelho que consome 10 amperes e a extensão suporta somente 7 amperes, o aparelho não pode ser utilizado naquela extensão. Além disso, os imóveis devem necessariamente contar com um dispositivo chamado disjuntor, que dá segurança evitando curtos-circuitos.” Disse o professor.

Pensando nisso, o Professor Mauro elencou dicas indispensáveis para usar extensões:

Não sobrepor uma extensão elétrica na outra. É indicado que seja utilizada somente uma extensão por tomada. Verificar a compatibilidade do fio com relação ao aparelho que vai ser colocado em funcionamento. É importante saber se a quantidade de corrente que a extensão suporta seria suficiente para alimentar aquele aparelho. Utilizar extensões fabricadas para o fim que serão utilizadas e verificar sempre as especificações nas embalagens. Não tentar fabricar extensões elétricas ou benjamins por conta própria, o que pode ser perigoso quando não se tem o conhecimento necessário e os materiais adequados.

Em caso de incêndio provocado por mau uso das extensões elétricas, jamais tente apagar com água. O combate deve ser feito com a utilização de agentes extintores tipo C que não conduzem eletricidade, como CO2 e pó químico, que são adequados para serem utilizados em materiais energizados. Disque 193 para chamar os bombeiros.