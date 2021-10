INCENDIO EM RESIDENCIA NO BAIRRO SANTANA EM MANHUAÇU

No bairro Santana em Manhuaçu na data de 28/10/2021 aconteceu um incêndio em uma residência localizada na Rua Terezinha de Barros Barbosa, 217 por sorte não houve vitimas.

Os bombeiros foram acionados via telefone 193, para atender um incêndio em residência, chegando ao local a Guarnição de Bombeiro armou uma linha direta, equipados de PA dois militares adentraram na residência e combateram as chamas. Segundo relatos do proprietário, 2⁰ Sgt PM Paulo, o rapaz que foi fazer a troca do seu GLP, fez o teste de vazamento com um isqueiro, onde iniciou o incêndio. Feita a extinção das chamas a GU BM resfriou o imóvel, em seguida fez o rescaldo do material queimado.

EFETIVO: VTR UR 11199, CHEFIADA PELO 3º CAPUTE E COMPOSTA PELO SD JEAN E TALMO A VTR ABT 1058, CHEFIADA PELO CB MOROSSINI E COMPOSTA PELO SD RHODES E SD MENEZES.