Informativo  Receita Federal do Brasil em  Manhuaçu

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANHUAÇU SERÁ DESATIVADA NOS PRÓXIMOS DIAS.

A Receita Federal ampliou seus canais de Atendimento como forma de facilitar e agilizar o atendimento para o público em geral

Muitos serviços podem ser feitos sem sair de casa. A grande maioria dos serviços são feitos no Portal ECAC, para o qual é necessário criar a senha gov.br prata ou ouro. Temos o Fale conosco, Chatboot/Telegram, CHAT RFB, Atendimento através de envio de email para o endereço: atendimentorfb.06@rfb.gov.br Ainda temos convênios com vários órgãos, entidades, como correios, cartórios, SEBRAE, e outros. Em Manhuaçu existe o NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, na UNIFACIG, onde são prestados vários serviços para o cidadão, como regularização de CPF, Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Fisica, consulta de pendências diretamente no site, orientações em geral, auxílio ao Microempreendedor Individual, todos serviços são gratuitos.

E agora em breve será inaugurado o Posto de Atendimento Presencial da Receita Federal na Prefeitura Municipal de Manhuaçu através de convênio feito em a RFB e a Prefeitura Municipal.

Com isso, a Agência da Receita Federal de Manhuaçu será desativada nos próximos dias.

O cidadão que necessitar dos serviços da Agência da Receita Federal de Manhuaçu poderá agora estar escolhendo um dos canais citados acima.