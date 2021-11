Inspeções contra furto e fraude na rede elétrica encontram 440 irregularidades

Total de energia recuperada foi de 1,4 milhão de quilowatt-hora nos 66 municípios da área de concessão da Energisa em Minas Gerais

Energia poderia abastecer mais de 11 mil famílias por um mês.

A Energisa está reforçando as ações de combate às fraudes e furtos de energia para que os clientes recebam energia de qualidade. Já foram realizadas cerca de 5 mil inspeções este ano nos 66 municípios atendidos pela distribuidora, 30% a mais se comparado com o número de inspeções realizadas em 2020.

“Estamos retornando aos índices pré-pandemia e trabalhando para reduzir cada vez mais as fraudes e furtos, já que prejudicam a qualidade da energia. Isso porque a empresa se prepara para entregar uma determinada quantidade de energia, mas a demanda é muito maior onde existe ligação clandestina”, explica Luciano Lima, gerente de Serviços Comerciais da Energisa.

Neste ano, de janeiro a novembro, a Energisa em Minas Gerais constatou cerca de 440 irregularidades na rede elétrica. O total de energia recuperada foi de 1, 4 milhão de quilowatt-hora, suficiente para abastecer mais de 11.500 famílias pelo período de um mês. O valor recuperado foi de mais de R$ 1,5 milhão.

“Devemos agir de forma coletiva para que a energia chegue com qualidade e segurança a todas às casas. Além do custo para todos os clientes, uma ligação ilegal, o ‘gato’, afeta a distribuição de energia dos vizinhos e pode até provocar interrupção no fornecimento. Além disso, ao realizar um procedimento ilegal na rede elétrica a pessoa coloca a sua própria vida e a de terceiros em risco”, reforçou Lima.

A fiscalização é uma rotina da distribuidora, principalmente quando as unidades consumidoras apresentam grandes variações de consumo ou denúncias são realizadas. Algumas ações contam com o poio da Polícia Civil. “Empregamos tecnologia de ponta e ações de inteligência coordenadas no combate das irregularidades, mas sabemos que a população tem papel fundamental nisso, denunciando pelos nossos canais de atendimento”.

Neste ano, a empresa investiu cerca de R$ 2 milhões em tecnologia e ações para coibir os crimes, por meio de inspeções de rotina, regularizações de medidores, instalações de blindagens e substituição de equipamentos de medição. Os medidores são certificados pelo INMETRO, chegam ao estado lacrados e são lacrados depois de instalados na casa do cliente. Só os técnicos da empresa podem mexer no medidor.