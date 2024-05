Instalação de fábrica da Matrix no Brasil ganha força

Proposta é formalizada e fundador da Johnson Health Tech aceita convite de Anderson Franco para visitar o Brasil

Nesta segunda-feira, foi dado um passo importante para o projeto de instalação de uma fábrica da Matrix, empresa que é líder global de equipamentos de fitness de alto padrão, no Brasil, que conta com o apoio de diversas autoridades brasileiras. Anderson Franco, fundador e CEO da rede de academias Allp Fit, se reuniu com Peter Lo, presidente da Johnson Health Tech, grupo detentor da marca, em Taiwan, para formalizar um convite estratégico.

Durante o encontro, que foi um sucesso, Lo aceitou visitar o Brasil, marcando um avanço significativo nas discussões sobre a instalação da fábrica no Vale do Aço, em Minas Gerais. A agenda ainda será definida. A reunião contou com as presenças do presidente da Matrix, sua esposa, Cindy, e seu filho Jason Lo, CEO da Johnson Health Tech, que se mostraram empolgados com a proposta de Anderson Franco. O plano apresentado visa não apenas a expansão geográfica da Matrix, mas também a consolidação da marca como líder no mercado fitness da América do Sul.

Dentre os benefícios discutidos no encontro estão a possibilidade de redução de custos logísticos, tributários através de incentivos fiscais, o fortalecimento da marca Matrix, a criação de empregos, buscando o desenvolvimento econômico regional, a transferência de tecnologia de ponta e a implementação de práticas sustentáveis e projetos de responsabilidade social. “Formalizamos hoje o nosso convite e certificamos que não mediremos esforços para criar condições ideais para que a Matrix abra uma planta no Brasil”, disse Anderson Franco, destacando que a Matrix terá a oportunidade de expandir seu branding pela América do Sul.

O CEO da Matrix Brasil, Reginaldo Recchia, que acompanha Anderson Franco durante seu tour, confirmou a pré-disposição quanto à possibilidade de implantação de uma fábrica no Brasil. “Já estávamos trabalhando nessa ideia, visitando algumas fábricas brasileiras de equipamentos com o objetivo de adquiri-las e trazer a tecnologia da Johnson Health Tech, com engenheiros e profissionais dos Estados Unidos e China, mas não avançou”, revelou.

Ainda de acordo com o CEO da Matrix Brasil, a reunião foi bastante proveitosa e frutífera. “Anderson, pôde conhecer in loco e captar a tecnologia da Matrix, além dos números que a colocam como a número 1 em equipamentos no mundo. O convite ao presidente Peter Lo é um passo importante, visto com bons olhos e aceitação”, destacou.

Pós reunião, os próximos passos incluem estudo de viabilidade econômica, que leva em consideração a verificação de mão de obra, parte estrutural e outros pontos. E, logicamente, comunicar ao Conselho da empresa essa possibilidade, considerando que a expansão e investimentos no Brasil influenciam também na bolsa de valores.

Recchia também se mostrou empolgado com a possibilidade e pronto para encarar o desafio. Em sua visão, a Matrix, com a fábrica, se tornará ainda mais robusta e poderá gerar diversos empregos com a criação da planta que possibilitará a exportação da tecnologia para outros países da América do Sul.

Histórias de inspiração

O encontro entre Peter Lo e Anderson Franco também foi um momento de troca de conhecimento e experiências comuns que servem de inspiração. Suas histórias são parecidas. Ambos vindos de famílias humildes e que construíram histórias de sucesso. Peter Lo cresceu em uma família muito pobre, com cinco irmãos, e criou uma empresa que hoje é global. Anderson Franco, por sua vez, veio de uma família humilde, foi criado com mais nove irmãos e começou vendendo picolés para ajudar os pais. Hoje, ele é dono de quase 250 CNPJs, incluindo clínicas de estética, odontológicas, lojas de maquiagem, maior multifranqueado do Cartão de Todos – presente em todo o Brasil e em outros países – e a rede de academias Allp Fit, que está investindo inicialmente meio bilhão em academias este ano no Brasil.

Anderson Franco aproveitou o momento para expressar sua gratidão à família Lo pela recepção e o convite para visitar as fábricas da empresa na China, em Shanghai, e nos Estados Unidos, em que pôde conhecer o que há e mais moderno no mundo fitness em tecnologia, e também pela parceria entre Allp Fit e Matrix. “Desde o momento em que criamos a Allp Fit, tínhamos certeza de que a Matrix seria nossa parceira ideal. A Matrix é uma referência em todas as nossas atividades e entendemos que seu conceito conecta muito mais pessoas em busca de propósitos e seriedade, com princípios básicos de gestão. Temos orgulho de tê-los como parceiros e esperamos que nossa parceria seja duradoura”, exalta o empreendedor brasileiro.