INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, O QUE É ISSO?

Ultimamente, a sociedade universal está inundada da expressão Inteligência Artificial e, para muitas pessoas, esta é uma expressão assustadora dado que o desconhecido é sempre uma incógnita que nos causa ansiedade, dúvidas e indignação uma vez que ela pode vir a tirar o serviço das muitas pessoas, o que força todos a estarem sempre a se manter atualizado dado que a sociedade precisa a atender as obrigações pessoais de todos uma vez que as urgências sociais crescem cada vez mais.

Como sou um jovem há mais tempo que a mocidade atual posso expor como era a vida sem a Inteligência Artificial e que aos poucos foi chegando e ocupando espaços que estavam totalmente em aberto à espera da chegada de ações mais eficientes de oferecer resultados.

Eu venho da época do “fogão à lenha” e que precisava de uma mão de obra muito grande para pô-lo a funcionar. Hoje temos o forno à micro-ondas que nos chegou com uma funcionalidade quase milagrosa se considerarmos ao nosso velho companheiro Fogão à lenha.

Muitos outros instrumentos domésticos foram surgindo de tal sorte a nos facilitar a vida que nos tiraram dos confins do desconforto e nos deram um padrão de tranquilidade muito confortável.

Quando estudante, nós procedíamos todos os cálculos à mão, nos servindo dos conhecimentos fundamentais de matemática. Dentre esses cálculos estava os cálculos de logaritmos, trigonometria, dentre outros ramos da matemática em que as calculadoras podem nos auxiliar, com uma rapidez extraordinária nos levando a uma eficiência com bastante segurança.

Portanto, a Inteligência Artificial é uma dinâmica de aceleração de tecnologias que executam ações a fim de se chegar a um resultado desejado, com qualidade, eficiência e rapidez no menor tempo possível. Os mecanismos que atuam como instrumentos por meio dos quais a inteligência se expressa precisa ser alimentado com informações verdadeiras, consistentes e precisas, a fim de que as ações possam ser executadas.

Há um tempo, precisei fazer uma cirurgia e ela foi feita por meio de um sistema robótico. Para que isso acontecesse ele foi abastecido com todas as minhas informações de minha saúde e a seguir ele entrou em ação com a supervisão de um médico.

A Inteligência Artificial existe para reduzir os nossos esforços pessoais, relativamente a tudo o que precisamos realizar.

Nós somos o criador e ela a criatura e essa jamais supera o criador.

artigosbsb@gmail.com 29072024.