Durante incursão no beco da rua Pouso Alegre no centro de Ipatinga, a equipe do Gepmor deparou-se com um barraco abandonado, que foi possível ver alguns materiais ilícitos pela porta. 12h:00

Durante as buscas foi arrecadado um vasto material ilícito, listado abaixo:

MATERIAIS APREENDIDOS

* 09 barras de maconha

* 02 tabletes de Maconha

* 01 porção de cocaína

* 01 barra de crack

* 02 pacotes de Skunk

* 02 balanças de Precisão

* 02 rolos Insulfilm

* Várias plásticos para embalagem