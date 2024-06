IPATINGA- PM PRENDE AUTORES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Ipatinga, em 04/06/2024 em operação local na Rua Monte Pascoal, Barra Alegre. Após compartilhamento de informações referente a intenso tráfico de drogas. Com a chegada da Equipe Policial dois autores evadiram correndo, tendo a guarnição logrado êxito em abordar o autor. Durante busca pessoal os militares localizaram com o autor masculino 19 anos, 44 pedras de crack e 2 buchas de maconha. Ao retornarem ao local de onde autores haviam evadido, as guarnições localizaram o restante do material. Autor preso e materiais apreendidos encaminhados à Depol.

MATERIAIS APREENDIDOS:

– 44 pedras de crack

– 04 porções de crack

– 02 barras de crack

– 01 porção de maconha

– ⁠21 tabletes de maconha

– ⁠01 lâmina

– ⁠02 balanças de precisão

– ⁠01 tesoura

– ⁠R$ 109,00 reais em espécie

– ⁠material para embalagem para venda de drogas.

Ainda no mesmo dia a PM prendeu mais dois autores masculino de 20 e 19 anos de tráfico ilícito de drogas / associação para o tráfico/ receptação / posse ilegal arma de fogo de uso restrito situado na Rua 20, Planalto – Ipatinga/MG. Durante o patrulhamento, visando coibir e reprimir os crimes violentos no bairro, as guarnições policiais planejaram e coordenaram operação no local com apreensão dos materiais ilícitos e recuperação de uma bicicleta furtada.

MATERIAIS APREENDIDOS:

– ⁠09 munições cal. 9 mm

– ⁠02 barras de maconha

– ⁠02 porções de maconha

– ⁠55 buchas de maconha

– ⁠01 radio HT

– ⁠01 balança

– ⁠R$ 100,00 reais em dinheiro

– 01 bicicleta apreendida