Jander Oliveira: conheça o influenciador que faz sucesso nas redes sociais

Jander Flávio de Oliveira, mais conhecido como Jander Oliveira, natural de Franca, cidade localizada no interior de São Paulo, está fazendo sucesso nas redes sociais. Com carisma e muita simpatia, o jovem tem atraído os olhares de milhares de fãs e seguidores diariamente principalmente por sua beleza e cuidado com o corpo.

Nas redes sociais, Jander sempre publica seus treinos e seu dia a dia, se tornando uma inspiração para jovens de todo país que almejam conquistar um corpo perfeito.

Guerreiro e cheio de sonhos, Jander já soma mais de 1 milhão de visualizações em seus vídeos no TikTok, além de ter milhares de fãs e seguidores que sempre acompanham suas publicações e interagem com muito carinho com o jovem influencer.

Recentemente em São Paulo, Jander Oliveira foi convidado para estrelar campanha de diversas marcas, além de também ter marcado presença vip em diversos eventos de famosos. O jovem foi convidado inclusive para disputar o título de homem mais belo do país, no maior concurso de beleza oficial, o Miss e Mister Brasil.

Agora com uma assessoria de imprensa nacional, Jander Oliveira está investindo ainda mais em suas redes sociais e promete produzir conteúdos ainda melhores para atrair ainda mais os olhares dos internautas dentro e fora do país, principalmente os apaixonados por life style e por musculação, que é o que ele mais gosta e se dedica.

Saiba mais sobre Jander Oliveira através do Instagram: instagram.com/jandeeroliveiira