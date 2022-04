Joaquim Ferraz: conheça o hairstylist especializado em alongamento capilar

Sabe o que diversas influencers em fotos com longas e vistosas madeixas publicadas nas redes sociais têm em comum? Muitas deles, invariavelmente, passaram pelas mãos do hairstylist Joaquim Ferraz.

E isso não é por acaso. O queridinho das influencers, como o cabelereiro é chamado, vem ganhando destaque em razão de um método inovador de alongamento capilar.

“Há muitos métodos de alongamento no mercado. Contudo, percebi que muitos até deixam o cabelo bonito, mas não fazem bem para os fios das clientes”, comenta Joaquim Ferraz, 26 anos.

“Por isso, desenvolvi o meu próprio método, focado em benefícios que os outros não conseguem proporcionar”, complementa.

Kerline Cardoso (BBB 21), Maria Lina (ex de Whindersson Nunes), a cantora Marcia Fellipe, entre outras, são algumas das celebridades que aprovaram a técnica do hairstylist.

Joaquim Ferraz é bastante sincera sobre o procedimento o fez cair nas graças das famosas.

De acordo com ele, o método foi concebido levando em conta cinco características essenciais: os melhores fios disponíveis no mercado; técnica que proporciona naturalidade às madeixas; aplicação de forma personalizada; cores que harmonizam com o rosto; e procedimento que não compromete a saúde capilar.

“A última, inclusive, é a mais importante. Sem segurança, todas as outras não serviriam de nada”, destaca o cabelereiro. “Confio tanto no procedimento que o chamei de Método Joaquim Ferraz de Alongamento”, assegura.

No Instagram, onde divide um pouco do trabalho com quase 400 mil seguidores, a técnica de alongamento também faz sucesso.

“Muita gente tem me procurado para alongar o cabelo. Fico contente que o meu método esteja recebendo um feedback tão positivo”, diz Joaquim Ferraz.