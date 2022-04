Jornalista e apresentador da Rede TV!, Thiago Michelasi comemora sucesso do programa Tô Na Fama! que já soma 30 milhões de visualizações

O jornalista e apresentador do programa Tô Na Fama! que é exibido pela Rede TV! no Espírito Santo, Thiago Michelasi está vivendo uma das melhores fases de sua vida profissional. Com o programa batendo o recorde de audiência na emissora capixaba, sendo o mais visto inclusive da página de streaming da emissora ( esflix.com.br/to-na-fama ), Thiago Michelasi diz estar cada dia mais motivado a entregar conteúdos ainda melhores para agradar o público que está se fidelizando ao programa. O programa Tô Na Fama! surgiu com intuito de levar alegria e entretenimento para as pessoas, sendo um veículo multiplataforma, contendo portal, canal no YouTube, revista online e programa na TV. Com estilo dinâmico e descontraído, o programa que é exibido aos sábados 9:30h da manhã, caiu na graça do público e conquistou todo país. Recentemente, Thiago Michelasi, comemorou a entrada do portal como parceiro de conteúdo do IG, sendo tonafama.ig.com.br levando conteúdos exclusivos diariamente ao leitor. Além disso, no último final de semana, o canal do YouTube ( youtube.com/tonafama ) do programa ultrapassou a marca de 30 milhões de visualizações, se tornando de fato o “queridinho” do povo brasileiro. Além disso, no Instagram ( instagram.com/tonafama ), em poucos meses o programa já soma mais de 60 mil seguidores, completando assim o sucesso do Tô Na Fama! em todo país. Thiago Michelasi diz estar preparando uma mega festa para o mês de Junho em São Paulo, para comemorar o sucesso do programa pela Rede TV! ES e do portal parceiro de conteúdo do IG, e também nos adianta que lançará uma premiação nacional que promete surpreender a todos. O apresentador e jornalista diz se sentir feliz e realizado com o sucesso que está tendo em sua carreira e promete sempre manter sua humildade e carisma como sempre foi junto a seus amigos, fãs, assessorados e seguidores. Acompanhe Thiago Michelasi através do Instagram: instagram.com/thiagomichelasi