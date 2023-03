Jovem de Durandé aposta na carreira de modelo, mas seu foco é Miss Brasil

Entrevista com a Brena Miranda 2ª colocada no Miss Model Teen Brasil

Por Devair G. Oliveira

Hoje nossa conversa é com uma menina talentosa que participou de vários eventos ligado a beleza e recentemente participou do Miss Model Teen Brasil, o evento foi em Balneario Camboriu, Santa Catarina, e ela foi classificada em 2º lugar, com isso seu nome ganhou bastante repercussão e já foi convidada para participar de vários eventos e cuidadosamente estuda cada proposta. “Estou cursando o primeiro ano do ensino médio na Escola Quinka Franco em Durandé, sou uma pessoa muito comunicativa, e tenho bastante afinidade para fazer amizades, gosto muito de sair com meus amigos, tirar fotos e gravar conteúdos para os meus patrocinadores”. Diz Brena

Soubemos que ela recebeu um convite importante, mas ela preferiu manter segredo, mas assim que tudo ficar acertado prometeu comunicar para o JM, ainda focada em seus objetivos que é se preparar bem nos próximos seis meses para arrasar, segundo suas palavras.

“Quero agradecer vocês pela oportunidade da entrevista e de estar divulgando meu nome e se Deus quiser vai dar tudo certo e vão abrir muitas portas e caminho e também falar para as pessoas que pensam e se inspiram com vontade de ser miss e modelo para não desistirem e procurar ajuda se necessário for. E gostaria que vocês ficassem ligadinho aí no meu Instagram para o próximo concurso se houver alguma votação para vocês me ajudarem e novamente muito obrigada”. Conclui a modelo Brena Miranda.