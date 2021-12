5 Portais sobre atualizações jurídicas que todo advogado precisa acompanhar

Todos sabem sobre a grande importância que o profissional advogado tem para a sociedade no geral, por isso eles devem estar sempre se atualizando de todas as informações que são necessárias para alavancar mais ainda a sua profissão, por isso neste artigo terão algumas informações sobre os portais sobre atualizações jurídicas que todo advogado precisa acompanhar.

É muito visível quando um profissional desses possui um certo conhecimento sobre a sua profissão e as questões que a rodeiam, já que hoje em dia estão surgindo cada vez mais hipóteses e situações que devem estar por dentro.

Confira a seguir sobre os portais.

Saiba sobre os portais sobre atualizações jurídicas que todo advogado precisa acompanhar

Os portais sobre atualizações jurídicas que todo advogado precisa acompanhar são basicamente sites em que os advogados se informam sobre as notícias e atualizações da sua área, além de conseguirem se conectar e formar relacionamentos com as pessoas com a mesma profissão em diversos lugares diferentes.

Por exemplo: suponhamos que um advogado em Atibaia quer saber mais informações sobre a nova reforma trabalhista, então ele entra em algum desses portais para ter informação e conhecimento específico sobre aquilo, e não somente isso, mas nesses portais ele consegue conhecer pessoas através das opiniões diversas sobre esse mesmo assunto.

A seguir, será citado cinco dos principais portais.

Jota

O portal Jota é um dos portais que é mais voltado para os advogados compartilharem notícias e análises jurídicas do meio de informação deles, pois eles têm como principal assunto o Judiciário e o Legislativo, e incluem na sua plataforma também assuntos que rodeiam a política e o mercado financeiro.

A plataforma Jota é um dos sites jurídicos que são considerados de maior credibilidade, pois todos os artigos que nele são postados estão sempre atualizados o que acaba facilitando mais ainda para o advogado que deseja ser mais informado por estar por dentro de todas as informações.

A plataforma é muito fácil de utilizar, e ela conta com diversas categorias para facilitar mais ainda na procura pelo assunto de interesse do advogado. Abaixo, confira uma outra plataforma também muito utilizada.

JusBrasil

A JusBrasil é uma das plataformas que trabalha de forma diferente das outras que foram citadas acima, ou seja, é mais voltada para a aproximação de pessoas leigas a temas do mundo jurídico. A boa notícia é que esse site é também grandemente reconhecido no mercado, pois todos os artigos são escritos de forma mais simples fazendo com que o leitor entenda sobre os assuntos que estão descritos.

Mesmo que a plataforma seja simples de utilizar, não quer dizer que ela não seja voltada para a atualização dos conhecimentos dos advogados, pois ela auxilia os advogados na prospecção de novos clientes e ensina sobre autoridade na advocacia.

Âmbito Jurídico

Já esse site é uma plataforma que segue algumas linhas de pensamento e informação mais formais do direito, pois é focado em temas mais complexos e ainda sim ela se torna um referencial nesse meio pois ela tem muito reconhecimento entre os advogados pelas suas notícias, artigos e editoriais.

Juristas

Essa plataforma já é mais voltada para o compartilhamento de informações e conteúdos mais atuais, funciona como se fosse um jornal dos advogados, pois os artigos do Juristas são escritos por colunistas que possuem diversos pontos de vista que são comentados abaixo das questões principais do artigo.

Essa plataforma pode te auxiliar a complementar o seu conhecimento, ou seja, como se fosse uma opinião extra que os advogados terão sobre determinado tipo de assunto.

Migalhas

Esse site migalhas é considerado um dos mais populares pois é muito conhecido pelas suas altas qualidades nos artigos, então ele contém informações sobre assuntos jurídicos, políticos, econômicos e sendo tudo de boa fonte para que haja mais confiança ainda entre os advogados que consomem desse conteúdo.

Agora que você já tem conhecimento sobre os portais sobre atualizações jurídicas que todo advogado precisa acompanhar, segue abaixo o porque que é essencial um advogado estar atualizado.

Qual a importância do advogado em se ter conhecimento dessas atualizações?

É importante o advogado saber sobre os portais sobre atualizações jurídicas que todo advogado precisa acompanhar, pois todos sabem que há grandes mudanças quase todos os dias em diversos setores de leis, direitos até informações sobre assuntos mais específicos, então um advogado bem informado se torna um diferencial entre todos, pois isso o ajuda a desenvolver mais estratégias de defesa de seus clientes e principalmente a dominar o conteúdo que foi atualizado pois isso traz mais conceito e credibilidade a esse profissional. Então, as plataformas acima podem ajudar também nesse processo de conhecimento.

Neste artigo, você pode saber mais informações sobre os portais sobre atualizações jurídicas que todo advogado precisa acompanhar, e também sobre a importância do advogado estar atualizado.