General Lourival Carvalho Silva é nomeado ministro do Superior Tribunal Militar

O piloto número 45 da Aviação do Exército (AvEx) e Chefe do Departamento-Geral do Pessoal (DGP), General de Exército Lourival Carvalho Silva, foi exonerado nesta terça-feira (19) pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele ocupava o cargo de Chefe do Departamento-Geral do Pessoal.

Silva foi nomeado ministro do Superior Tribunal Militar (STM) pelo chefe do executivo. Bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), o militar tem 63 anos e atuou em diversos postos de comando. Ele assume a vaga deixada pelo General Luiz Carlos Mattos, que deixou a corte por atingir idade limite.

Sua indicação foi relatada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA). A aprovação aconteceu com 37 votos a favor, três contrários e uma abstenção.



“Vamos começar uma nova fase, mas sempre pautada em dois verbos que sempre conduziram a minha vida: aprender e auxiliar. Pretendo, nesta nova, fase continuar aprendendo, a fim de contribuir e também ajudar não só o Superior Tribunal Militar, mas também a nossa Força, a nossa sociedade”, disse o General.

Terra Brasil.