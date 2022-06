JUSTIÇA MUNDIAL LIGA “ALERTA VERMELHO” JULGANDO A PÉSSIMA JUSTIÇA  BRASILEIRA:

Quando, na TV Justiça, Vc ouvir os “bem pagos” e “vetustos” togados, inflando o peito, a proclamar que vivemos no “republicano estado democrático de direito”, lembre-se disto! 👇🏿

Como a justiça mundial avalia a justiça brasileira. Uma vergonha!ALERTA VERMELHO. No indicador “justiça criminal” do WJP Rule of Law Index 2021, o Brasil ocupa a 112ª posição mundial (de 139 países avaliados). Entre os medidores avaliados estão a efetividade das investigações, a duração razoável do processo, a capacidade de prevenção criminal, a imparcialidade do sistema de justiça, a ausência de corrupção e o respeito ao devido processo legal.

133o LUGAR:

No medidor “efetividade e razoável duração do processo”, o Brasil está na posição 133 (de 139), à frente apenas de Trindade e Tobago, Peru, Paraguai, Bolívia e Venezuela. Em primeiro lugar, está a Noruega, seguida da Finlândia, Dinamarca, Áustria, Suécia e Alemanha. Os EUA estão na posição 30, enquanto a China, na 69ª posição.

PERDE ATÉ P/A VENEZUELA:

Assustadoramente, *o Brasil está em penúltima colocação no medidor “imparcialidade” do sistema de justiça criminal, que analisa práticas discriminatórias e seletividade do sistema, perdendo apenas para a Venezuela.

Tais dados revelam, de forma clara, a completa disfuncionalidade do sistema criminal brasileiro. Ele é tão ruim que consegue reunir, a um só tempo, os piores defeitos possíveis: discriminação e ausência de efetividade.

Fonte: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/factors/2021/Brazil/Criminal%20Justice/