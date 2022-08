Painel com maiores litigantes na Justiça será lançado na próxima terça-feira (9/8)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresenta na próxima terça-feira (9/8), às 15h, o Painel dos Maiores Litigantes. O relatório vai trazer os dados de processos judiciais novos e pendentes dos 20 maiores litigantes de cada tribunal dos segmentos estadual, federal e trabalhista e por cada unidade judiciária. O lançamento será no Plenário do CNJ, em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube.

O Painel permitirá a comparação dos resultados com os do ano anterior. Assim, será possível verificar avanços em eventuais reduções da litigância para cada ente e identificar potenciais problemas que ocasionaram acúmulo de processos relacionados a uma parte.

É possível também fazer a consulta por segmento de atividades mostrando os maiores litigantes do setor financeiro ou da administração pública, por exemplo. E ainda é possível ver os dados de forma georreferenciada.

O último relatório produzido pelo CNJ sobre o tema foi em 2012. A partir de agora, com os dados do DataJud – banco de dados que reúne todos os processos em trâmite desde 2020 -, a atualização será periódica e contínua, permitindo uma gestão eficiente dos processos que entram na Justiça.

Serviço

Lançamento do Painel dos Maiores Litigantes

Quando: terça-feira (9/8), às 15h

Onde: sede do CNJ, em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube

Agência CNJ de Notícias