Justiça proíbe ordem de despejo e corte de energia do Grupo Americanas

Por Devair G. OliveiraA lei para os poderosos é diferente: o juiz Luiz Alberto Carvalho, da 4ª Vara Empresarial da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concedeu quarta-feira (1º) tutela de urgência incidental ao Grupo Americanas determinando que todas as concessionárias, principalmente as de energia Enel e Light, abstenham-se de interromper a prestação dos serviços essenciais em qualquer estabelecimento das Americanas, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Decisão são à interrupção de serviços para cobrança de créditos sujeitos à recuperação judicial que as Americanas estão em processo. Em razão de dívidas locatícias atrasadas. Será que o cliente vai confiar nas compras online.