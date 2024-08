Kelma Costa é defensora atuante no modelo Cívico-Militar e pré-candidata a vereadora de Juiz de Fora

Kelma Costa, coordenadora de escola Cívico-Militar desde 2019, é conhecida por seu compromisso com a educação que valoriza a disciplina, o respeito e os valores familiares.

Com uma sólida formação em Política, estratégia e em Segurança Pública privada.

Kelma trabalha para preparar as crianças para um futuro de sucesso e seguro.

Agora, como pré-candidata a vereadora de Juiz de Fora, ela tem como proposta principal trazer o modelo de escolas cívico-militares para a cidade. Kelma acredita que essa iniciativa é crucial para oferecer uma educação de qualidade, que forme cidadãos conscientes e responsáveis.

Sua trajetória na educação e sua visão para o futuro a colocam como uma forte defensora dos valores essenciais para o desenvolvimento das próximas gerações.