LAJINHA – PM participa de ação conjunta com Conselho Tutelar e Cras para prevenção de gravidez indesejada na adolescência

Nesta quarta-feira, 09, a Polícia Militar participou de ação conjunta com o Centro de referência de Assistência Social, CRAS, e o Conselho Tutelar do município, com vistas a evitar a gravidez indesejada na adolescência.

Na ação que foi desenvolvida na área central da cidade as equipes realizaram abordagens, com orientações e entrega de cartilhas com informações referentes ao tema.

Consientizar a população jovem sobre os riscos e consequências de uma gestação precoce, além de capacitar família e sociedade para lidar com tais situações são o ponto alto da campanha.