Lançamento da Festa do Peão de Barretos terá shows com Guilherme & Benuto, Clayton & Romário e convidados no Villa Country, em São Paulo

Evento na capital paulista acontecerá no dia 13 de julho. Ingressos já estão à venda

Com muita música sertaneja e apresentando as principais novidades desta edição, o lançamento da Festa do Peão de Barretos acontecerá no dia 13 de julho, a partir das 22h30, no Villa Country. O evento contará com shows dos sertanejos Guilherme & Benuto e Clayton & Romário, que receberão convidados no palco da tradicional casa noturna paulistana.

As duas duplas também já estão confirmadas na Festa do Peão de Barretos, abrindo a programação musical do evento no dia 18 de agosto, no Parque do Peão.

O lançamento no Villa Country conta ainda com a participação dos organizadores, competidores, profissionais de rodeio, celebridades e outros artistas que compõem a grade musical da Festa, considerada a maior do gênero na América Latina.

Os ingressos já estão à venda pelo https://villacountry.com.br/.

Sobre a Festa do Peão de Barretos

A 65ª edição da Festa do Peão de Barretos acontecerá entre os dias 18 e 28 de agosto no Parque do Peão, com uma intensa programação cultural, esportiva e de entretenimento.

Na grade artística serão mais de 100 shows espalhados pelos palcos do complexo, incluindo nomes como Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Cesar Menotti & Fabiano, Wesley Safadão, Maiara & Maraisa, Bruno & Marrone, Alok, Pedro Sampaio Guilherme & Benuto, Clayton & Romário, João Bosco & Vinicius, entre outros.

Na programação esportiva tem rodeio todos os dias nas modalidades Touro, Cavalo – cutiano, sela americana e bareback, Três Tambores e Team Penning.

A tradição dos peões de boiadeiro é mantida com o Concurso Queima do Alho, Concurso do Berrante, apresentações de catira e um palco destinado somente à moda de viola, o Raízes Sertanejas.

Para saber mais sobre o evento acesse independentes.com.br

Sobre o Villa Country

O maior reduto sertanejo da América Latina completará 20 anos em julho de 2022. Com um projeto visionário, o Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, o Villa Country recebe semanalmente cerca de dez mil pessoas – em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

O Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola e até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme do Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções e com uma rádio virtual exclusiva,comprometida em tocar música de qualidade. A programação pode ser conferida pelo site www.villacountry.fm ou pelos aplicativos nos sistemas Android e IOS dos celulares.

Programe-se

Lançamento Festa do Peão de Barretos no Villa Country em São Paulo

Data: 13 de julho 2022 (quarta-feira)

Atrações: Clayton & Romário e Guilherme & Benuto + convidados

Horário de Abertura da casa: 20h

Primeiro show a partir das 22h30

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Classificação etária: 18 Anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista: R$ 40,00 | Camarote Villa Country: R$ 120,00.

Compra de ingressos: Bilheteria do Espaço das Américas de segunda a sábado das 10 às 19h Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP) nas Bilheteria Villa Country de quinta a domingo das 20h às 23h (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo) ou Online pelo site da Ticket 360 goo.gl/0Aes3T

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda- chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Para garantir um evento seguro a todos e minimizar os riscos de transmissão da Covid-19, seguimos os protocolos exigidos pelo Governo do Estado de SP e com isso será obrigatório apresentar no ato da entrada para acesso ao evento, além de seu ingresso e documento original (RG ou CNH), o comprovante abaixo:

Carteirinha de vacinação com a 2º dose ou dose única, podendo ser física ou digital (Aplicativos “Conecte SUS”, “Poupatempo Digital” ou “E-Saúde SP”).

A casa dispõe de álcool em gel 70° em totens distribuídos em diversos pontos da casa.

Utilize a máscara de proteção

Este protocolo poderá sofrer modificações conforme o momento epidemiológico no período do evento.