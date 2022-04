Lançamento da Rota Montanhas e Sabores no Curso de Agente de Turismo Rural Manhuaçu, Caputira e Luisburgo

Na tarde da quarta-feira (27/04) em Caputira (MG) aconteceu o evento de encerramento do Curso de Agente de Turismo Rural para alunos de Manhuaçu, Caputira e Luisburgo e o lançamento da Rota Montanhas e Sabores.

Durante toda a tarde, apresentações culturais, comidas típicas e exposição de artesanato foram realizadas no restaurante Artefato Gastro Pub, em Caputira (MG).

O evento marcou o lançamento da Rota Montanhas e Sabores que compreende os municípios de Caputira, Luisburgo e Manhuaçu, tem o objetivo de sensibilizar, fomentar e fortalecer o desenvolvimento do turismo rural.

A Rota Montanhas e Sabores foi criada com o objetivo de diversificar a oferta turística e contribuir para o desenvolvimento econômico regional.

A Mobilizadora do SENAR, Isaura da Paixão, destacou que o curso foi elaborado com 6 módulos de 40 horas cada e sendo desenvolvido com vários treinamentos.

Segundo Isaura, “temos uma grande meta de trabalho com SENAR Minas e o Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu.”

A ACIAMAR REGIONAL em Manhuaçu é parceira do Sistema FAEMG – SENAR Minas e do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu.

Foto: Alunos do curso de Agente Turismo Rural na sede da ACIAMAR REGIONAL em Manhuaçu no penúltimo módulo do curso.

Os cursos ministrados pelo Sistema FAEMG – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MG) em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, tem contribuído muito, levando conhecimento para o homem do campo.

