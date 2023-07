Leilão Nelore Canaã Evolução Genética 2023 oferta matrizes e reprodutores

A Agropecuária Leopoldino, promove o Leilão Nelore Canaã Evolução Genética 2023, em 29 e 30 de julho, de forma virtual. No evento, serão ofertadas 145 matrizes e 100 reprodutores Nelore com grande mérito genético. O leilão será dividido em duas etapas: no primeiro dia, haverá animais Elite, às 12 horas. A outra etapa, denominada Evolução Genética, será realizada no segundo dia, a partir das 9 horas – sempre no horário de Brasília.

A seleção de animais elite do Nelore Canaã é conduzida por meio de rigorosos critérios de melhoramento genético, utilizando técnicas avançadas como inseminação artificial, transferência de embriões e análise criteriosa de reprodutores. A Agropecuária Leopoldino visa aprimorar características desejáveis da raça Nelore, como ganho de peso eficiente, resistência a doenças, fertilidade e qualidade da carne.

Durante o evento, serão oferecidas condições especiais de pagamento. Os animais adquiridos nos lotes poderão ser pagos em até 30 parcelas, sendo 2+2+2+2+2+20. Os compradores de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais contarão com frete grátis em qualquer quantidade. Já os estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro contarão com o frete gratuito a partir de 2 lotes. O Pará terá gratuidade no frete para 2 lotes mínimos, até a cidade de Altamira.

O Leilão Nelore Canaã Evolução Genética 2023, chancelado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), será transmitido pelo Canal Rural, contando com a retransmissão do Lance Rural. As assessorias e assessores responsáveis são a SAP, Premier, Select, Eficience, JCJ, Gilmar Miranda e Marcelo Moura. A leiloeira oficial é a Programa Leilões.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99617-6935 ou pelo e-mail [email protected].

Leilões oficiais

Os criadores que oficializam seus leilões na ACNB demonstram visão e comprometimento, colaborando para o fortalecimento e a valorização da raça Nelore e de seu próprio negócio. Com a oficialização, o promotor contribui com o valor equivalente a 1 salário mínimo para a ACNB e, em contrapartida, tem o seu leilão divulgado para todos os associados e a rede de relacionamentos da entidade, fortalecendo sua comunicação e ampliando o alcance a potenciais investidores. Os recursos arrecadados com a oficialização de leilões são integralmente aplicados pela ACNB e pelas Associações Regionais do Nelore conveniadas em ações de promoção da genética e da carne Nelore.