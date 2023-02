Livro aponta 14 mil obras públicas paradas; custo até agora é de R$ 70 bi, cálculo de (2019)

Por Devair G. Oliveira

O Brasil não é mesmo para amadores, até para pesquisar o Google te leva ao engano, como a imprensa comparada e vendida, ficou esbravecida com Bolsonaro por ele ter lhe tirado os bilhões em que era mandado por governos anteriores, e quando Bolsonaro assumiu encontrou milhares de obras paralisadas e através do ministro Tarcísio de Freitas e outros começaram a terminar obras que havia sido paralisadas, este foi um grande legado do governo Bolsonaro, que infelizmente a imprensa não divulga, agora regadas aos bilhões novamente para prestigiar o novo governante muitas narrativas são encontradas, inclusive dizer que Bolsonaro deixou milhares de obras inacabadas, só que na verdades são obras por incrível que pareça deixadas pelos governos do PT.

Após anos de espera, 684 famílias vão receber apartamentos construídos pelo programa Minha Casa, Minha Vida em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. As obras dos dois conjuntos habitacionais foram contratadas em 2013. A maior parte dos desembolsos, segundo dados disponibilizados pelo governo federal, foi feita em 2015 e 2016.

10 anos de abandono, veja o quanto deu de prejuízo R$ 41 bilhões, pois foram necessárias reformas para que eles possam ser entregues hoje (14). O Residencial Vida Nova Sacramento tem 244 unidades habitacionais, com um investimento de R$ 14,6 milhões, e o Residencial Vida Nova Santo Amaro I é composto por 440 apartamentos, com investimento de R$ 26,4 milhões.

Em 2009 Lula lançou a construções de 288 unidades do Minha Casa, Minha Vida e ficou abandonada por 13 anos e só foi terminado no governo Bolsonaro e este abandono custou bilhões. Agora começou um novo governo, e estamos assistindo coisas horríveis voltando, o aumento de 27 ministério vai consumir muita grana, coisa ruim, colocar o BNDS a serviço de outras nações.

Veja o que diz a matéria do livro publicada em 15/10/2019. A obra foi lançada pelo relator da Comissão Externa das Obras Inacabadas; número de obras inacabadas é uma estimativa do TCU. Falhas no projeto de engenharia e demora em obter licenciamento ambiental são as principais causas de paralisações em obras públicas, segundo o deputado Zé Silva (Solidariedade). Ele lançou nesta terça-feira (15) o livro “Obras Paradas: Entrave para o Desenvolvimento do Brasil”, no qual apresenta os resultados de seu trabalho como relator da Comissão Externa das Obras Inacabadas.

Deputado Zé Silva considera a usina de Angra 3 o caso mais vergonhoso, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), em 2018 foi identificado 14.403 obras paradas em todo o País. Nelas já foram gastos R$ 70 bilhões, mas ainda seriam necessários mais R$ 40 bilhões para finalizá-las. Todo o Orçamento de Infraestrutura para este ano é de R$ 24 bilhões; em 2020 serão apenas R$ 19 bilhões. “Ninguém sabia quantas obras paradas

A “mais vergonhosa”

A obra parada mais vergonhosa, segundo o relator, é a usina atômica de Angra 3, iniciada em 1984. A obra ficou parada por 25 anos. “Para manter o reator da usina são necessários R$ 40 milhões por ano. ”

O deputado também cita a transposição do rio São Francisco, idealizada pelo imperador D. Pedro II no século 19 e iniciada em 2007. “A transposição era estimada em R$ 4,8 bilhões. Já gastaram R$ 11,8 bilhões e não acabou”, disse.

O livro dedica um capítulo às obras da Copa do Mundo de 2014. Dos 12 estádios da Copa do Mundo, só o do Rio de Janeiro foi concluído. “O governo de Mato Grosso gasta R$ 6 milhões para manter a Arena Pantanal parada. Na Arena Manaus, o gasto de manutenção é de R$ 1,5 milhão por ano”, destaca Zé Silva.

Mas a obra inacabada mais cara, segundo Zé Silva, é a do VLT de Cuiabá (MT), prometido como legado da Copa de 2014, que já gastou R$ 1,06 bilhão.

Propostas

Presente no lançamento do livro, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, cobrou medidas legislativas para retomar as obras paradas. Ele prevê a criação de 400 mil empregos diretos quando as obras forem reativadas.

OBS: nota que estes valores são de 2019, se atualizados os valores subirão bastante, outra pergunta constante das pessoas: porque as obras são paradas? Diz ser que cada obra tem um orçamento, mas logo no início da obra uma parte da grana é retirada vai para aquele lugar que todos sabem, aí fica a obra abandonada. Quer um fato concreto veja obras de asfaltamento de estradas quando retira a propina, aí o construtor faz aquela camadinha de asfalto que logo no primeiro ano necessita de reparo, quer uma prova a estrada que liga Lajinha a BR 262 no primeiro ano já tiveram que fazer vários reparos, agora é só buraco, vão ter que fazer tudo de novo, alguns trechos já foram feitos, agora imagina na construção de prédio se o construtor descontar a propina no material o prédio cai antes de ser ocupado.