Lucas Pereira ganha fama e é entrevistado por Matheus Mazzafera

Lucas Pereira tem dado o que falar na internet. Mas se dissermos esse nome, quase ninguém sabe quem é, porque nas redes ele é conhecido como ‘EuPereira’ e atualmente como o ‘Branquelo’. Tudo isso depois de viralizar com uma postagem de humor e chamar atenção de Carlinhos Maia e Tirulipa.

O jovem pernambucano começou há sete anos na internet criando vídeos divertidos até que teve uma de suas postagens compartilhada por Carlinhos Maia. O sucesso nasceu da noite para o dia. Convites para ir em programas de TV e para dar entrevista começaram a surgir. Um dos entrevistadores mais famosos foi Matheus Mazzafera.

Em 2022 e criou uma nova esquete que viralizou nas redes sociais. ‘Negão e Branquelo’ foi um dos vídeos mais assistidos no YouTube e em apenas 20 dias no ar, fez com seu canal passasse da marca de 1 milhão de inscritos.

Ele diz que sempre foi o mais engraçado na escola, que o dom de fazer rir veio naturalmente. Quando percebeu que sabia fazer aquilo começou a participar de shows de talentos em sua cidade natal.

Hoje faz shows de stan-up e muita publicidade, e ainda encontra tempo para criar conteúdos criativos para web. “Sou um pouco de tudo: roteirista, diretor, editor e ator. Empenhado em levar bom conteúdo de qualidade na internet”, diz Lucas.

Saiu de uma vida simples, onde passou muito perrengue para uma vida mais relaxada e feliz. Hoje tem sua própria casa, comprar as roupas que quiser e não lhe falta mais comida na mesa.

Teve como inspiração Tirulipa e Whindersson Nunes. E hoje pode realizar o sonho de trabalhar ao lado de um de seus ídolos. Lucas acaba de assinar contrato com Tirulipa e trabalhará lado a lado com aquele que lhe inspirou.

Agora quer focar no futuro e pretende fazer uma série e um filme do ‘Negão e Branquelo’. “Já imagino em todos os cinemas brasileiros”, finaliza Pereira.