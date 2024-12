 Lula está internado com hemorragia cerebral, as informações de governos as vezes são desencontradas

Por Devair G. Oliveira

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sendo alvo de diversas informações desencontradas nos últimos dias. Houveram rumores de que o presidente eleito estava internado e, agora nesta terça-feira (8), ele desembarca em Brasília para se encontrar com Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Rosa Weber e Alexandre Moraes. Além de ter uma conversa sobre a transição de governo.

É verdade que existem sósias para alguns presidentes

Dizem que Lula está na UTI e alguns canais estão dizendo que a situação é grave, há muitas informações de governos que eles não querem que sejam divulgadas, quando um canal da Argentina divulgou a morte de Lula, a semana seguinte as pessoas mais importantes do governo apresentaram com caras de velório, não houve por parte do governo divulgação sobre as publicações sobre a saúde de Lula.

Este governo do Lula é totalmente diferente dos outros dois mandatos, neste mandato, dificilmente aparece com seus filhos como nos mandatos passados, e isso acaba deixando a sociedade apreensiva. Agora é esperar a visita de seus filhos ao hospital onde Lula está internado.

O canal do pastor Sandro Rocha um canal muito famosos e de grande audiência publicou várias observações sobre o que ele mostra as pessoas que se passam por Lula, mostrando por exemplo diferença entre os sósias.

Outro canal: Luciano Cesa sempre publicou e mostrou fotos dizendo que não era Lula, outra observação é a relação de Lula com o Geraldo Alkmin o vice-presidente que o tempo todo quando precisava de Alkmin quem assumia as funções era a Janja.