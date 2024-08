Maestro Rogério Martins, o Elton John Cover,  consagra-se como destaque na América Latina

O maestro e cantor Rogério Martins, conhecido como o mais fiel cover de Elton John na América Latina, vem ganhando destaque internacional com sua impressionante homenagem ao lendário cantor britânico. Após uma apresentação memorável na Boate Excalibur Hall, em Manhuaçu, Minas Gerais, Martins compartilhou suas experiências e reflexões sobre mais de 30 anos dedicados à interpretação de Elton John.

Durante a entrevista, Rogério Martins explicou que seu trabalho vai muito além de imitar gestos e trejeitos. “Não é simplesmente reproduzir os movimentos; é entender o personagem e seus dilemas,” afirmou o artista, que estudou profundamente a vida e obra de Elton John para capturar a essência do músico.

O público que prestigia o “Elton John Tribute” é diverso, com pessoas de todas as idades, o que demonstra o apelo universal do espetáculo. A mais recente apresentação ocorreu no sábado (02/08), às 21h, na Boate Excalibur, dos empresários Guilherme Lacerda e Jeferson Tadeu, com cobertura completa do Portal Cidade Total e do YouTuber Teógenes Nazaré.

Durante o show, Martins emocionou a plateia com uma performance da icônica “Can You Feel the Love Tonight”, música do filme “O Rei Leão”, em homenagem ao apresentador Fausto Silva, o Faustão, que sempre apoiou o trabalho do cover. O público aplaudiu de pé, visivelmente tocado pela entrega e emoção transmitida por Martins.

Entre as músicas mais marcantes de seu repertório, o artista destacou “Empty Garden (Hey Hey Johnny)”, uma balada comovente escrita por Elton John em homenagem a John Lennon, que foi assassinado em 1980. Ao interpretar essa canção, Martins levou o público ao delírio, em um momento que parecia trazer o próprio Elton John ao palco.

Rogério Martins revelou que sua admiração por Elton John começou na adolescência. Antes de se tornar cover do astro britânico, ele integrou a banda Beatles Forever, de São Paulo, que ainda faz sucesso. Desde os anos 90, Martins tem se dedicado a caracterizar Elton John com perfeição, tanto no visual quanto na execução ao piano, encantando plateias em todo o Brasil.

O espetáculo “Elton John Cover”, que já completou mais de 30 anos, evoluiu de uma apresentação solo para um show com uma banda completa, composta por músicos de altíssima qualidade. “É gratificante ver como esse projeto evoluiu ao longo dos anos,” disse o paulista, que faz questão de lembrar que seu tributo é o único oficialmente licenciado pela editora e gravadora de Elton John e reconhecido pelo fã-clube oficial Elton John’s Corporation.

Rogério Martins, além de maestro e cover, tem uma trajetória sólida na música, tendo trabalhado com diversos artistas renomados e prestado serviços para as principais emissoras de TV do Brasil, como Rede Globo, SBT, Rede Record, TV Gazeta e TV Band, além de colaborar com as maiores gravadoras do mercado fonográfico.

O “Elton John Tribute” de Rogério Martins continua a encantar e emocionar plateias por onde passa, reafirmando o talento e a paixão do maestro por um dos maiores ícones da música mundial.

Para contratar Elton John Tribute Show Cover. Rua Soares de Avellar 624, Vila Monte Alegre. São Paulo. 011 981606933. Maestro Rogério Martins.

Reportagem de Teo Nazaré.