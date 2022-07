Maior avião cargueiro do mundo, AirBus Beluga pousa em Viracopos

Essa é a primeira vez que o Beluga viaja à América Latina.

A viagem começou no sábado, dia 23, em Marselha, na França. No domingo, o avião pousou em Fortaleza para abastecer e a viagem terminou às 14h desta segunda-feira (25) em Campinas.

O AirBus Beluga ganhou o título de maior avião do mundo após o antigo maior avião (o Antonov) ser destruído na guerra entre Rússia e Ucrânia.

O Beluga ganhou esse nome devido ao formato da aeronave, que lembra a baleia Beluga, também conhecida como baleia branca.

A aeronave tem 18,9 metros de altura, 63 metros de comprimento e fuselagem, 8,8 metros de diâmetro, e capacidade para transportar até 47 toneladas.

De acordo com o presidente da Airbus Brasil, Gilberto Peralta, o Beluga transporta apenas cargas especiais.

“[O Beluga foi] especialmente projetado e desenhado para transportar cargas especiais. Fabricamos o avião para transportar peças de aviões entre as nossas fábricas em países membros do consórcio Airbus na europa, e desde o início do ano esse avião está disponível para transportar cargas especiais.”

O motivo do voo do Beluga ao Brasil é o transporte do helicóptero H 160 da Airbus. A empresa vai apresentar o novo helicóptero em uma feira na cidade de São Paulo em agosto.