Maior evento conservador do Brasil com presença de Bolsonaro e Milie em Santa Catarina.

Devair G. Oliveira

CPAC Brasil (Conferência Política de Ação Conservadora) foi realizado nos dias 6 e 7 de julho de 2024 com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e Javier Milei no Balneário Camboriú em Santa Catarina com mais de três mil patriotas participantes, foi o maior encontro de conservadores desde seu início, em 2019.

O CPAC Brasil acontece no embalo de vitórias recentes da direita em diversos países. Um dos nomes convidados foi o presidente da Argentina, Javier Milei, que abrilhantou ainda mais o CPAC Brasil.

O CPAC (Conservative Political Action Conference) é o maior e mais influente encontro de conservadores do mundo. Lançado em 1974, reúne centenas de organizações conservadoras, milhares de ativistas e líderes do mundo.

O representante do CPAC (Conferência Política de Ação Conservadora) em Santa Catarina, Guilherme Colombo, esposo da deputada federal Júlia Zanatta (PL), foi o responsável por articular a realização em Balneário Camboriú.

Entre os palestrantes, estão a própria deputada Júlia Zanatta, os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o senador Magno Malta (PL-ES). líder do Partido Republicano no Chile, José Antonio Kast.

Fotos e vídeos: Demerva G. Oliveira

