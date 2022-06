Maior feira de franquias do mundo, ABF Franchising Expo retorna em 2022 com mais espaço e novas marcas

Evento reúne, de 22 a 25 de junho, no Expo Center Norte, 400 marcas expositoras dos segmentos de Alimentação, Educação, Saúde, Beleza, Turismo, Entretenimento, Tecnologia e outros.

Credenciamento online já está aberto.

São Paulo, junho de 2022 – Integrar em um mesmo espaço as principais redes de franquia do País, lideranças do setor, profissionais com variados graus de experiência, candidatos a franqueado e muito conhecimento sobre o franchising. Esta é a proposta de sucesso da ABF Franchising Expo, feira oficial do setor que retorna presencial em 2022, chegando a sua 29ª edição como a maior do mundo em visitação. A feira representa e alavanca um setor que já recuperou grande parte dos impactos da pandemia – as franquias registraram um crescimento de 10,7% em 2021 –, atraindo cada vez mais investidores – o volume total de unidades cresceu 9,1% no ano passado. Atualmente, o franchising brasileiro fatura mais de R$ 185 bilhões e dispõe de mais de 171 mil unidades no País, com quase 1,5 milhão de empregos diretos.

Realizado pela ABF – Associação Brasileira de Franchising, com organização e promoção da Informa Markets, o evento será realizado de 22 a 25 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Integrante da ABF Franchising Week, semana de imersão no universo das franquias, a ABF Franchising Expo reuniu cerca de 400 marcas expositoras e recebeu uma visitação de 60 mil pessoas em sua última edição. Dada a demanda em 2022, a área da feira foi ampliada em mil metros quadrados, chegando a 32 mil metros quadrados no total. A organização vem recebendo também muitas franquias estreantes no evento, tanto que estima que deve fechar sua lista com cerca de 25% de marcas expondo pela primeira vez, movimento em linha com o crescimento de 8% do número de redes no setor registrado em 2021.

“Nossa expectativa é que esta seja a feira da retomada, auxiliando a fazer um match mais acurado entre redes de franquias em expansão e empreendedores em busca de negócios de sucesso. Mas algo mudou: os candidatos irão encontrar redes muito mais resilientes, digitalizadas e com mais canais de venda pelas lições da pandemia, o que consideramos muito positivo para o desenvolvimento do setor nos próximos anos. De outro lado, um mercado de trabalho ainda em ritmo lento de recuperação e uma crescente cultura empreendedora devem trazer também uma nova geração de empreendedores. Com isso, esperamos gerar ainda mais negócios”, afirma André Friedheim, presidente da ABF.

O ambiente da ABF Franchising Expo e o modelo de franquias continuam a ser especialmente indicados para quem vai abrir seu primeiro negócio, estando ou não em sua ocupação anterior. “Quem investe em uma franquia já parte com vantagens muito importantes em relação a um negócio isolado. Isso porque, além da menor taxa de mortalidade, adquire um modelo de negócio, produto ou serviço já desenhado e testado. Tem acesso também a processos, tecnologias, fornecedores, poder de compra, ações compartilhadas, experiência vivida na pandemia e o conhecimento de um empresário mais experiente, o franqueador. Por fim, opera com uma marca já reconhecida que ajuda na atração de clientes e no desenvolvimento de inovações”, ressalta André Friedheim.

Nos 32 mil metros quadrados de exposição, a ABF Franchising Expo trará franquias com investimento inicial a partir de R$ 10 mil até mais de R$ 2 milhões, de segmentos variados como Alimentação, Moda, Serviços Educacionais, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Casa e Construção, Entretenimento, Limpeza e Conservação, Hotelaria e Turismo, Serviços Automotivos e Comunicação, Informática e Eletrônicos (Tecnologia). Completando o ecossistema do setor, participam também da feira fornecedores do franchising, pontos comerciais e, pela primeira vez, o evento será realizada de forma concomitante ao Exposhopping / Congresso Internacional de Shopping Centers, promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE).

A feira oferece também espaços temáticos como a Arena do Conhecimento, com apresentações gratuitas sobre diversos temas associados ao mercado de franquias no Brasil, o Boulevard de Microfranquias, com redes cujo investimento inicial é de até R$ 105 mil, e o Montando Minha Franquia, que reunirá fornecedores do sistema de franchising a exemplo de ferramentas de TI, serviços de marketing, geolocalização, design de ponto de venda, sistemas de pagamento, entre outros. Em 2022, será criado ainda um novo espaço para startup com soluções para o setor.

A venda de ingressos online está aberta – Os interessados em visitar a ABF Franchising Expo 2022 já podem garantir seu ingresso. O primeiro passo é realizar o credenciamento online pelo site da ABF Expo, o que facilita a entrada na feira, evita filas e garante o desconto de antecipação sobre o preço da bilheteria local. Ou seja, a compra do ingresso online sai pelo valor promocional de R$ 80, mesmo durante a realização do evento, de 22 a 25 de junho. E na bilheteria local, a venda de ingressos terá o custo de R$ 100 (sem o desconto). Cada ingresso é individual, intransferível e dá direito a uma credencial válida para acesso aos 4 dias do evento que poderá ser, inclusive, impressa na casa do visitante, agilizando o acesso à feira.

SERVIÇO



29ª ABF Franchising Expo

Local: Expo Center Norte – Pavilhões Branco e Azul

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP

Quando: de 22 a 25 de junho de 2022

Horário de Funcionamento:

> Quarta a Sexta 22 a 24/06 – das 13h às 21h

> Sábado 25/06 – das 11h30 às 18h30

Preço do Ingresso Online: R$ 80

Preço do Ingresso na Bilheteria do Evento: R$ 100

Cada ingresso é individual, intransferível e dá direito a uma credencial válida para acesso aos 4 dias do evento.

Informações ao público, envie mensagem por e-mail ou acesse o chato do website.

Importante: A participação nas apresentações simultâneas à feira, que compõem a ABF Franchising Week, exige credenciamento específico e seu conteúdo está direcionado ao público de expositores e franqueadores. Saiba os valores de participação e detalhes da programação no site da ABF Franchising Week.

Sobre a ABF Franchising Expo

Realizada pela Associação Brasileira de Franchising e organizada pela Informa Markets, a ABF Franchising Expo reunirá, em sua 29.ª edição, expositores dos mais diversos segmentos, tais como: alimentação, cosméticos, ensino profissionalizante e idiomas, prestação de serviços, vestuário, decoração, esportes e lazer, acessórios pessoais e calçados, dentre outros. A exposição ocupará os Pavilhões Azul e Branco do Expo Center Norte, na capital paulista. Com o objetivo de facilitar a busca e seleção mais adequada de pontos comerciais pelos investidores, a Feira conta com empresas administradoras de shoppings centers e fornecedores das redes de franquias entre seus expositores. Além da exposição das marcas, a Feira proporciona aos interessados em ingressar no universo das franquias a participação em palestras gratuitas sobre diversos aspectos do franchising na Arena do Conhecimento. A feira compõe a programação da ABF Franchising Week, uma semana inteira de imersão no universo das franquias, formada a partir da união de uma série de simpósios, eventos de capacitação e ações da ABF. Mais informações, acesse o site da Feira .

Sobre a ABF

A ABF – Associação Brasileira de Franchising é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1987, que representa oficialmente o sistema de franquias brasileiro. O setor registra um faturamento anual superior a R$ 185,068 bilhões em 2021, mais de 170 mil unidades e cerca de 2.800 marcas de franquias espalhadas por todo o Brasil. Além disso, o franchising brasileiro responde por aproximadamente 2,7% do PIB e emprega diretamente mais de 1,4 milhão de trabalhadores. Atualmente com mais de 1.400 associados e cobrindo todo o território nacional por meio da seccional Rio de Janeiro e de regionais (Centro-Oeste, Interior de São Paulo, Minas Gerais, Nordeste e Sul), a entidade reúne franqueadores, franqueados, advogados, consultores e demais fornecedores e stakeholders do setor. O propósito da ABF é fomentar o franchising brasileiro, nacional e internacionalmente, para que ele se mantenha próspero, sustentável, inovador, inclusivo e ético. A Associação dedica-se a aperfeiçoar o sistema de franquias brasileiro por meio da capacitação de pessoas em diversos cursos presenciais e on-line, do estímulo à inovação, da disseminação das melhores práticas, da representação junto às diversas instâncias públicas e divulgação dos resultados do setor.