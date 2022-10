Mais de R$ 4 milhões foram apreendidos, somente na sexta-feira, 28,

Mais de R$ 4 milhões foram apreendidos, somente nesta sexta-feira, 28, durante ações realizadas por policiais federais e rodoviários na Operação Eleições 2022. De acordo com as forças de segurança, a suspeita é de que os valores seriam usados para compra de votos no segundo turno, que ocorre no próximo domingo, 30, hoje dia das eleições foram também apreendidos caixas de dinheiro.