Mamoplastia restaura condição estética alterada por mastectomia

Mamoplastia restaura condição estética alterada por mastectomiaPacientes com câncer de mama encontram na reconstituição dos seios meio para recuperar autoestima comprometida pela presença de tumor.

O câncer de mama é uma doença perigosa, que somente em 2022 atingiu 2,3 milhões de mulheres em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No mesmo ano, 670 mil foram a óbito, o que evidencia a necessidade de diagnóstico precoce. O autoexame é o ponto de partida, que deve ter sequência na busca pelo acompanhamento médico adequado.

Quando isso não acontece e o câncer se alastra, um dos recursos inevitáveis pode ser a mastectomia, como é chamada a cirurgia de extração parcial ou total da mama onde está o tumor. “A mastectomia acaba sendo essencial para eliminar a região afetada pelo câncer. Mas realizá-la não é uma decisão fácil, porque nessa balança também pesam consequências físicas e emocionais”, explica o médico Felipe Villaça, cirurgião-plástico que possui uma clínica em Belo Horizonte.

“Mas os impactos negativos da mastectomia não precisam ser o estágio final da vitória contra o câncer. Não basta sair viva dessa batalha, mas perder a autoestima em relação ao próprio corpo. A felicidade de se livrar do tumor também precisa ser manifestada em relação a si mesma. E isso é possível através da mamoplastia, que é a cirurgia de restauração da mama”, explica o profissional.

A cirurgia de restauração consiste em fazer um implante de silicone ou mesmo realizar um enxerto a partir de tecidos retirados das costas ou do abdômen. O procedimento traz resultados bastante precisos, o que, segundo o cirurgião-plástico, faz recuperar a autoestima perdida na mastectomia.

“A restauração através da mamoplastia obedece a alguns pontos importantes, como o tamanho dos seios, a simetria e a estrutura corporal. E tudo isso já representa muito para uma mulher que está em processo de restauração corporal após ter vencido o câncer. É um reencontro consigo mesma, o que também permite redescobrir as emoções afetivas e a autoconfiança”, pontua Felipe Villaça.

Realidade brasileira

O câncer de mama é um problema global, mas também compõe um cenário local que é bastante preocupante. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) pontua que só no ano passado foram diagnosticados 73.610 novos casos de câncer de mama – quantidade próxima à projeção anual de 74 mil novos diagnósticos previstos entre 2023 e 2025.

Essa quantidade ajuda a explicar por que, somente no ano passado, 15.768 mulheres tenham sido submetidas à mastectomia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme aponta o Instituto Nacional do Câncer (Inca). “Se cada mulher que passou pela experiência da extração da mama entendesse o quanto a mamoplastia tem o poder de recuperar aquilo que elas perderam na luta contra o câncer, tanto física quanto psicologicamente, muitas encarariam a mastectomia como parte do processo”, afirma o cirurgião-plástico.