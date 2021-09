Manhuaçu adere ao Saúde em Rede do Governo de Minas

Foi assinado na tarde desta quinta-feira (16), em Belo Horizonte, a adesão de Manhuaçu ao projeto Saúde em Rede, do Governo de Minas Gerais. A Secretária de Saúde, Ana Lígia de Assis Garcia representou o município na cerimônia.

O Saúde em Rede é um Projeto Estratégico do Governo do Estado de Minas Gerais e tem como objetivo capacitar os profissionais e organizar os processos de trabalho nas unidades de saúde, integrando a Atenção Primária com a Atenção Especializada, formando as Redes de Atenção à Saúde. “É um movimento muito importante do estado de Minas Gerais em trazer para nós, para a nossa microrregião este projeto que irá ajudar na modernização e melhorar os atendimentos e diagnósticos da atenção primária. A meta da prefeita Imaculada é dar suporte e ampliar a atenção primária, dando qualidade em saúde para toda a população”, destacou Ana Lígia.

O projeto prevê que uma unidade de saúde seja o laboratório e que profissionais sejam escolhidos como replicadores da capacitação que receberão. “Estamos analisando e estudando qual unidade será contemplada. Existem alguns requisitos para que o projeto seja implantado, mas a ideia é que seja posto em prática primeiro em uma unidade de saúde dos distritos, pois eles têm um público grande e uma área extensa de atuação”, explica a Secretária.



Saúde em Rede

Iniciado em 2019 como um Projeto PROADI SUS, trazido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, com o apoio do CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), na Macrorregião Jequitinhonha, em 2021 a Secretária de Estado de Saúde, decidiu expandir o projeto, que será em três ondas. A primeira onda teve início em maio deste ano, atingindo 19 Microrregiões e 142 Municípios, e agora avança para a segunda onda de expansão, que contemplará mais 29 Microrregiões e 287 Municípios, incluindo a microrregião de Manhuaçu, com início ainda para o mês de Outubro. Já a terceira onda tem como meta atingir todas as microrregiões de Minas Gerais.

Outras demandas

A Secretária de Saúde aproveitou a ida a Cidade Administrativa e levou algumas demandas do município na área de assistência à saúde. Em um dos encontros a Secretária se reuniu com Subsecretário de Gestão Regional, Darlan Venâncio Thomaz Pereira e com o Superintendente Regional de Saúde, Juliano Estanislau. “Tem sido muito importante essa parceria que estamos tendo com o Governo de Minas, sempre há uma troca de ideias, sugestões para melhorarmos a gestão e a interlocução com os municípios. O Subsecretário Darlan, tem sido nosso parceiro e tem se mostrado interessado em nos ajudar no que for preciso, o que tem sido uma via de mão dupla”, destacou Ana Lígia.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu