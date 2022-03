MANHUAÇU – Conselho Municipal de Trânsito discute assuntos estratégicos para o trânsito urbano

Na manhã de quarta-feira, 16/03, na sede do 11º BPM, estiveram reunidos a presidência do Conselho Municipal de Trânsito de Manhuaçu, Ten Cel PM Luciano Reis e Delegada PC Dra Adline Ribeiro, Vereador Administrador Rodrigo, Carlos Augusto, Secretário Municipal de Planejamento, Magno Marçal, Secretário Municipal de Fazenda e a equipe do Departamento Municipal de Trânsito, chefiada pelo Dr Eustáquio Leite.

Na reunião foram tratados temas como contratação por meio de processo licitatório de empresa para operacionalização das demandas de trânsito; planejamento orçamentário; adesão de Manhuaçu ao sistema de gestão de multas de trânsito, além de implementação de mudanças no trânsito, ainda em 2022.