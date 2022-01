MANHUAÇU – Em ação rápida, PM prende autor de roubo no bairro Coqueiro

Na manhã desta terça-feira, 25, a PM foi acionada para comparecer na Avenida Getúlio Vargas, bairro Coqueiro em Manhuaçu, onde havia ocorrido um roubo.

No local, a vítima, uma mulher de 23 anos, informou que por volta das 05 horas, quando deslocava para o trabalho, notou que dois homens, aparentando ser andarilhos, passaram a andar em sua direção, e assustada ela começou a correr, tendo os autores conseguido alcança-la.

Eles estavam com uma faca e um pedaço de madeira, sendo que um deles jogou a vítima ao chão subtraindo uma bolsa com seus pertences pessoais e seu aparelho celular.

As equipes iniciaram rastreamento, e após a verificação de câmeras de monitoramento nas localidades do crime, o autor que agrediu a mulher foi identificado como um contumaz na prática de tráfico de drogas, furto e roubo, inclusive já havia sido preso diversas vezes pela PM, mas foi colocado em liberdade em janeiro de 2022.

Após intensas diligências ele foi preso em sua residência no bairro Catuaí, estando ainda com as mesmas roupas utilizadas na ação.

O autor de 18 anos foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.

A PM segue em rastreamento para localizar o segundo envolvido e os pertences da vítima, a população pode realizar denúncias através do 181 ou do 190.