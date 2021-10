MANHUAÇU – Instituto Caminhar realiza solenidade na sede do 11° Batalhão

Na noite desta terça-feira, 05, foi realizada no pátio do 11° Batalhão de Polícia Militar uma solenidade de entrega de certificados aos discentes da Guarda Mirim do Instituto Caminhar, pela conclusão do treinamento de primeiros socorros ministrado pelos militares da 2° Cia de Bombeiros Militar.

O evento contou com a presença do Comandante do 11º Batalhão, Tenente Coronel Luciano Reis, do Diretor Regional do Departamento Penitenciário da 12ª Região Integrada de Segurança Pública, Marilton Carlos dos Anjos, da Prefeita de Manhuaçu Maria Imaculada, do Prefeito de Matipó Fábio Gardingo, do Vereador Administrador Rodrigo e demais autoridades.

No curso de primeiros socorros os guarda mirins adquiram conhecimentos muito importantes para a vida, assumindo o compromisso de transmitirem esses ensinamentos em suas comunidades. O Corpo de Bombeiros Militar, representados pelo Tenente Garcia e os instrutores do curso de primeiros socorros ministrados aos guarda mirins Sargento Maiquel, Cabo Morozine e Cabo Lucas acompanharam a entrega dos certificados.

O Comandante do 11° BPM, Ten Cel Luciano Reis, falou sobre a satisfação de poder contribuir com este projeto social que ajuda na formação dessas crianças e adolescentes enquanto cidadãos, e que “as portas do Batalhão estão escancaradas para o Instituto Caminhar.”

Em sua fala, o Diretor Regional do DEPEN, Marilton Carlos disse emocionado que “já foi Guarda Mirim e sabe que projetos como esse salvam muitas vidas”.

A Prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada, ficou encantada com o trabalho realizado pelo Instituto Caminhar e afirmou para as famílias que “a Guarda Mirim terá total apoio da Prefeitura”.

Atualmente o Instituto Caminhar atende 129 alunos, que desde o início do ano utilizam o espaço físico da sede do 11° Batalhão para desenvolver suas atividades.

A frente do projeto social estão o Policial Penal Fabrício Vieira e a Cabo Cláudia Vieira, com apoio incondicional da Policial Penal Marli, Sargento Mariana, Sargento Wellington, Cabo Rozeli e Soldado Suellen.

Para encerrar o evento os guarda mirins desfilaram em continência às autoridades e bradaram o grito de guerra que diz: “Força, garra e superação, este é o nosso lema, a nossa vibração, lutar sempre, desistir jamais, Família GM, vencer, vencer, vencer”