Manhuaçu, Manhumirim e Alto Jequitibá inseridos na Rota do Café & Cachaça

Parceria com a ACIAMAR REGIONAL abre portas para promover o turismo em toda a região com seus atrativos inseridos na Rota do Café e Cachaça – Caminhos do Pico da Bandeira

Nesta quinta (28) na sede da ACIAMAR REGIONAL em Manhuaçu, o presidente Aloísio Moreira recebeu o empresário Francisco Cabral – Xyko Éocombatente -, agente de Turismo Rural Matas de Minas, proprietário da Agência de Turismo Receptivo, Eventos, Divulgação, Expedições e Aventuras – Éocombatente Adventure.

No encontro foram iniciadas tratativas para a realização do roteiro Rota do Café e Cachaça – Caminhos do Pico da Bandeira, CONEXÃO MANHUAÇU, como ponto de logística, hospedagem e largada.

Segundo o presidente da ACIAMAR REGIONAL, Aloísio Moreira, “A associação foi criada com o objetivo de promover o diálogo, relacionamento e acompanhamento estratégico em assuntos que tenham grande impacto e que estimulem o desenvolvimento contínuo e sustentável da região.”

O empresário Ronald Santos Gripp (Ronaldinho) do Grupo Caparaó Parque Hotel e da empresa Cafeeira Alto Caparaó, de Alto Caparaó, parceiro da ACIAMAR REGIONAL, uniu os elos e abriu as portas para incluir municípios de toda a região com seus atrativos na Rota do Café e Cachaça – Caminhos do Pico da Bandeira.



Na foto: Zé filho do Ronaldinho, Ronald Santos Gripp (Ronaldinho) e o Sr. Ronald Gripp pai do Ronaldinho.

Rota do Café & Cachaça – Caminhos do Pico da Bandeira é uma viagem e aventura em busca do conhecimento e das histórias.

A Rota do Café & Cachaça é um percurso variado por estradas de terra por toda a região das 3 fronteiras – Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo – com belíssimas montanhas no contorno e entorno do Parque Nacional do Caparaó – Pico da Bandeira.

O percurso é dividido em 4 roteiros em 4 etapas com cerca de 500 km cada roteiro por estradas de terra, belíssimos lugares pitorescos e atrações gastronômicas de toda essa região, totalizando 2000km de percurso (no total dos 4 roteiros).

As mais tradicionais cachaças artesanais de alambique e o premiados Cafés das Montanhas.

Nos percursos podemos saborear o mais genuíno produto brasileiro, a cachaça artesanal de alambique e outros derivados de cana.

Destaca também a produção dos premiados cafés das montanhas do Caparaó e das Matas de Minas, além da produção de doces, artesanatos, derivados de leite e queijo e a produção de derivados de suínos com força total e tradição na região.

Francisco Cabral – Xyko É o combatente

O Ministro do Turismo Gilson Machado foi convidado para conhecer a Rota do Café & Cachaça – Caminhos do Pico da Bandeira.



O Ministro Gilson Machado, participou do encerramento do Rally Cerapió 2022 na Rota das Emoções (CEARÁ, PIAUÍ e MARANHÃO) e recebeu uma camisa da Rota do Café e Cachaça – Caminhos do Pico da Bandeira – CONEXÃO CAMINHOS PARA O MAR – de presente das mãos dos Embaixadores Adalberto e Tânia Tavares.

Rota do Café e Cachaça – Caminhos do Pico da Bandeira. Aos apaixonados por aventuras, conhecimentos, prazeres e emoções em OFF ROAD.

