Manhuaçu/MG a lei protege uns e pune outros

Será que tem alguém querendo impor aqui um monopólio supermercadista?

Por Devair G. Oliveira

Infelizmente estamos cansados de ver reinar em nosso país a injustiça, é o STF que não cumpre a constituição, em alguns casos para beneficiar outros, poderíamos aqui citar inúmeros casos que ocorre em todo o Brasil, mas neste momento vamos expor o que ocorre aqui em nossa cidade de Manhuaçu.

Entrada de Atacarejo é interditada em Manhuaçu

Só não entendemos o porquê, se foi autorizado a abertura entendemos que foi liberado o Alvará e demais documentos necessários, ou a fuga de compradores dos outros supermercados para o Economart pode ter dado o sinal indesejado para alguém. A medida foi tomada quase no dia de completar um mês, ele abriu suas portas ao público dia 04 de novembro, movimentando a economia da cidade e gerando empregos, o Economart Atacadista teve o acesso à sua loja bloqueado.

O Economart é uma empresa sólida com mais de quatro anos de funcionamento e gerando emprego em mais 5 cidades de Minas Gerais, com lojas em Passos, Nova Serrana, Poços de Caldas, Ribeirão das Neves e agora Manhuaçu.

Segundo relato de funcionários, por volta das 22 horas do dia 29, funcionários do DNIT e Polícia Rodoviária Federal entraram no estabelecimento dizendo cumprir ordem de interdição.

Com a interdição da entrada de veículos o Economart está funcionando precariamente o que prejudica bastante a empresa e os clientes, segundo conta alguns populares tudo começou com a grande procura das promoções de produtos da cesta básica que, inclusive fez os outros concorrentes baixarem também seus produtos. Bem esperamos que isso não tenha a interferência dos outros proprietários, pois o dono do Coelho Diniz Ercílio Diniz é deputado federal por Minas Gerais, que corre sério risco de não ser reeleito ano que vem, diante das mudanças de comportamento dos eleitores.

O caso chama a atenção porque a decisão só foi para o Hipermercado e não também para o Motel Prata, UBA, Empório, etc que estão as margens de sua delimitação, em Manhuaçu existem mais de 200 construções que estão dentro da faixa do DNIT, e o Economart está fora da faixa do DNIT, somente a entrada na rodovia.

No entanto o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, colocou uma cerca para que os carros e nem outros veículos não entrasse no novo Hipermercado Economart, podem ter acesso apenas pedestres. Todos em Manhuaçu estão indignados com essa arbitrariedade, o povo tem que se manifestar chega de monopólio em Manhuaçu que sabemos que existem.