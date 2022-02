MANHUAÇU – POLÍCIA MILITAR PROMOVE UM CAFÉ COM A IMPRENSA DA REGIÃO

A reunião ocorreu na tarde desta quinta-feira, 17/02, no auditório do 11° Batalhão e contou com a presença do Sub Comandante da Unidade, Major Giovane Nogueira, dos Comandantes de Companhia, Capitão Túlio (72ª Cia com sede em Manhuaçu), Capitão Arruda (29ª Cia com sede em Manhumirim), 1º Tenente Eledylson (273ª Cia Tático Móvel) e 1º Tenente Rocha (272ª Cia com sede em Abre Campo), da equipe de Assessoria de Comunicação do 11º BPM (1º Tenente Suelen Mafra, Cabo Tereza e Assistente administrativo Bárbara) e de membros da imprensa local, como Portal Caparaó (Carlos Henrique e Jailton), Tribuna do Leste/Rádios Manhuaçu e Nova FM (Luiz Nascimento e Júlio), Tv Alterosa e também Portal Caparaó (Jailton), Eduardo Satil (Cidade Total) e Jornal das Montanhas (Devair).

Foram tratados assuntos de alinhamento de estratégias de comunicação para potencializarmos as ações de divulgação de ocorrências de destaque para a comunidade e pautas de ações desenvolvidas pela Polícia Militar para a contribuição da melhoria da sensação de segurança da população. Os profissionais de imprensa foram ouvidos a respeito de suas necessidades jornalísticas e na oportunidade os comandantes de companhia também apresentaram as ações desenvolvidas em suas áreas de atuação e reforçaram que estão à disposição para contribuir com as atividades de comunicação.

O Subcomandante do 11º BPM, Major Giovane agradeceu a presença de todos, ressaltando a importância da imprensa para levar à comunidade informações de segurança pública e a Assessora de Comunicação, Tenente Suelen Mafra destacou a parceria e excelente relacionamento entre a Polícia Militar e os profissionais de imprensa da região, que realizam um trabalho sério e de grande credibilidade e quem ganha com isso é a própria comunidade.