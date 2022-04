MANHUAÇU – POLÍCIA MILITAR REALIZA O LANÇAMENTO DA SÉRIE “SEGUNDA PELE: O PREÇO DA ORDEM”.

No dia 20 de abril, no centro de Manhuaçu, no cinema João Bracks, ocorreu o lançamento da série “Segunda Pele: o preço da ordem”. Trata-se da primeira série idealizada pela Diretoria de Comunicação Organizacional (DCO) da Polícia Militar de Minas Gerais, inspirada em diversas ocorrências e na vida cotidiana dos policiais militares.

O lançamento da série contou com o prestígio do Comandante do 11° Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Luciano Reis, acompanhado do ex-comandante da Unidade, Coronel Veterano Santiago, de demais policiais militares e familiares, da Prefeita de Manhuaçu Maria Imaculada, do Delegado Regional de Polícia Civil, Dr Felipe Dornelas, vereadores municipais, representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, COMSEP, além de comerciantes e jornalistas.

A exibição do primeiro episódio, com duração de 20 minutos, emocionou o público presente, que aplaudiu a produção.

Outros eventos promocionais do seriado policial foram realizados nos municípios vizinhos, com destaque para São João do Manhuaçu, que aconteceu na Escola Estadual Juventino Nunes, Durandé, que ocorreu na Escola Estadual Quinca Franco, Lajinha e Matipó, que também contaram com a presença de autoridades municipais e outros representantes da comunidade.

Todos os episódios da série já estão disponíveis e podem ser vistos no canal “Segunda Pele”, do Youtube.