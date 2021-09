MANHUAÇU – Polícia Militar realiza palestra de encerramento da Campanha Setembro Amarelo

Na manhã desta quarta-feira, 29, aconteceu no auditório do Colégio Tiradentes uma palestra com o tema: Saúde mental e prevenção ao suicídio para fechar as ações do Setembro Amarelo.

A atividade contou com a presença do Comandante do 11º Batalhão, Tenente Coronel Luciano Reis, do Sub Comandante Major Schuab, além dos demais oficiais, praças e funcionários civis que trabalham na sede da Unidade.

O palestrante, médico psiquiatra, Dr Fábio Sanglard, que atuou também como médico no Exército Brasileiro durante oito anos, ressaltou a importância de se quebrar tabus e falar abertamente sobre os cuidados com a saúde mental, especialmente na carreira militar, devido as suas atividades laborativas e situações vivenciadas pelos profissionais de segurança pública no dia a dia.

Ele falou também sobre os fatores de risco para desenvolvimento de um quadro depressivo e dos questionamentos que indicam a necessidade de se procurar ajuda.

O Comandante do 11º Batalhão, destacou a importância de se tratar sobre esse assunto, uma vez que no meio militar existe uma incidência preocupante de casos de suicídio e para que o profissional de segurança pública possa trabalhar com excelência faz-se necessário cuidar principalmente da saúde mental.

Ao final do evento o palestrante esclareceu dúvidas dos presentes e recebeu um certificado em agradecimento a palestra ministrada.