Manhuaçu por eleições limpas e seguras, domingo dia 1º nosso grito por liberdade

Dia 1º de agosto haverá grandes manifestações em todo o Brasil, e também em Manhuaçu haverá manifestação, venha participar queremos eleições limpas e auditáveis, com aprovação da PEC 135/19.

O povo de Manhuaçu e região já garantiu a presença nos atos deste domingo (1º), para deixar claro ao Congresso que precisa aprovar essa mudança, em favor do voto com mais transparência, com possibilidade de ser conferido.

O objetivo da manifestação é para garantir que a partir da eleição presidencial de 2022, os números que cada eleitor digita na urna eletrônica sejam impressos e que os papéis sejam depositados de forma automática numa urna de acrílico.

A ideia é que, em caso de acusação de fraude no sistema eletrônico, os votos em papel possam ser apurados manualmente.

Os organizadores convidam “venha com sua família de bicicleta, carro ou moto e traga a sua bandeira”.

Concentração a partir da 09 horas – BR 262 – Em frente ao Supermercado Pais e Filhos.

ATENÇÃO! Dia 1° de agosto, o Brasil inteiro estará nas ruas por eleições LIMPAS e seguras. Ou seja, por eleições que sejam auditáveis, com a aprovação da PEC 135/19. Estarei na Avenida Paulista às 14h no dia 01/08. Cheque o local e horário da sua região. ESPERAMOS VOCÊS! 🇧🇷 pic.twitter.com/BJNT6ERxXB — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) July 13, 2021

