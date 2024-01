Manhuaçuense se torna 1º Vice-Presidente da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos – OMDDH

O Prof. Dr.h.c. Comendador Fabrício Santos foi eleito para a Diretoria Executiva da OMDDH em 2024

O professor Comendador Fabrício Santos, Presidente do Gotland Instituto Cultural de Educação e Artes de Manhuaçu/MG, foi nomeado Embaixador Imortal da Paz da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos (OMDDH), uma entidade signatária do Pacto Global da ONU que tem por missão promover a paz entre as nações, que tem a sede na cidade de Belford Roxo/RJ-Brasil. O professor Santos recebeu a honraria em uma cerimônia da OMDDH realizada no dia 11 de dezembro de 2021, onde ocupou a cadeira internacional número 33, na condição de Patrono Perpétuo da própria cadeira.

Como Embaixador Imortal da Paz, o professor Dr.h.c. Fabrício Souza Santos se compromete a defender os Direitos Humanos, a democracia, a justiça, a tolerância, a solidariedade e a cooperação entre os povos, além de contribuir para a educação, a cultura, a ciência e o desenvolvimento sustentável.

Ele foi nomeado em janeiro de 2022, Diretor da Secretaria Nacional de Educação e Cultura da OMDDH, Coordenador Pedagógico dos Cursos Livres de Bacharel em Direitos Humanos com ênfase em Ciências Sociais pela OMDDH e em janeiro de 2024, passou a fazer parte da Diretoria Executiva Nacional e Internacional da OMDDH no cargo de 1º Vice-Presidente da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos/OMDDH.

O Prof. Dr.h.c. Fabrício Souza Santos agradeceu ao Presidente da OMDDH Prof. Dr. Iguaci Luiz de Gouveia Junior a homenagem e a confiança e ressaltou a importância da OMDDH para a promoção da paz no mundo. Ele também afirmou que as ciências sociais são ferramentas essenciais para o entendimento da diversidade humana e para a superação dos conflitos e das desigualdades. Ele disse que espera colaborar com a OMDDH em seus projetos e iniciativas, e que se sente honrado em fazer parte dessa organização.