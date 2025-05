Manhuaçu, jovem resgata tradição familiar com café orgânico e sustentável

Produzido em Manhuaçu, o Caffè di Borela já foi premiado e exportado

Na Fazenda Borela Espeschit, em Manhuaçu (MG), tradição e sustentabilidade

se encontram na produção do Caffè di Borela. O engenheiro ambiental e

mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, Guilherme Espeschit

resgatou a cafeicultura iniciada por seu bisavô e interrompida por uma

década. “Depois da formatura, apresentei uma proposta para a minha família

de produzir café de maneira orgânica e regenerativa”, conta.

A nova lavoura iniciou em 2021, com o plantio de 13 hectares. Nesse processo,

a família ganhou o reforço do programa de Assistência Técnica e Gerencial –

ATeG Café+Forte do Sistema Faemg Senar. “Esse acompanhamento colaborou

muito para a concretização do nosso projeto, com qualidade”, destacou

Guilherme.

O trabalho já rendeu frutos campeões! O café foi o 2º colocado da Região das

Montanhas de Minas no Cupping do programa ATeG Café+Forte. A premiação

aconteceu durante a Semana Internacional do Café (SIC) e ainda rendeu ao

jovem os primeiros contatos com compradores internacionais. A conquista

abriu portas no mercado internacional. “Foi um passo importante para a

atividade e uma conquista para a família”, celebra Guilherme, que fez sua

primeira exportação com apoio do Agro.BR.

A técnica de campo do ATeG, Jéssica do Carmo destaca que o sucesso veio

com planejamento e abertura para mudanças. “Construímos um manejo de

sistema orgânico, a coleta seletiva e a mecanização”, explica. A gestão

eficiente e o investimento em cultivares e pós-colheita são, atualmente, os

focos da família que pretende seguir elevando o padrão sensorial do café e

conquistando consumidores.

Homenagem à nonna

A marca de café torrado da família também foi impulsionada pela SIC. Desde a

participação na feira em 2024, Guilherme começou a torrar o café na

propriedade e, este ano lançou um site para vendas. O nome do produto,

Caffè di Borela, homenageia a avó Graciema Borela Espeschit, de

descendência italiana e sua memória. “Ela reunia a família à mesa com comida

maravilhosa, queijos feitos por ela e cafés para todos os gostos”, relembra

Guilherme destacando a força e o legado deixado pela avó.

Meu café no Sistema Faemg

Este mês, Caffè di Borela é servido na sede e nos escritórios do Sistema

Faemg Senar em todo o estado. “É uma honra e uma forma de

agradecimento”, diz o produtor. “Espero que todos apreciem o nosso café

saudável, orgânico, produzido com amor e dedicação”.