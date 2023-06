Marcelino de Jesus Viabiliza 200 mil em recursos para São Pedro do Avaí

O jovem Marcelino de Jesus viabilizou 200 mil reais em investimento para o distrito de São Pedro do Avaí. o recurso foi destinado ao distrito via apoio político do hoje Senador Cleitinho Azevedo e o ex deputado Léo Portela.

A pedido de Marcelino de Jesus no ano de 2020 Cletinho Azevedo (ainda deputado), repassou o valor de 100 mil reais para a compra de uma ambulância para o distrito de São Pedro do Avaí.

“Eu mostrei ao Cleitinho a real necessidade de nosso distrito ter uma ambulância, estamos a 25 km de Manhuaçu e não tínhamos um veículo adequado para remoção de pacientes de nossa comunidade. O então deputado Cleitinho naquela época fez o maior esforço e destinou o recurso para a nossa cidade e a Prefeita Maria Imaculada fez a compra e entregou a ambulância a nossa comunidade.” Disse Marcelino de Jesus.

O jovem conseguiu também com o ex deputado Léo Portela o recurso de 100 mil reais para a compra de mobiliários para a Escola infantil Mariana Batista Dutra do distrito de São Pedro do Avaí.

“A educação primária é muito importante para a evolução do ser humano e infelizmente nosso distrito não tem uma escola adequada para nossas crianças, mas a Prefeita Maria Imaculada me informou em 2020 que iria construir a tão sonhada escola. No ano de 2021 fui ao então deputado Léo Portela e solicitei um recurso no valor de 100 mil reais para comprar de mobílias e eletros doméstico para a nova escola. O dinheiro já esta na conta da prefeitura e fui informado que em breve vão dar inicio da licitação das mobilias. Vamos entregar uma nova escola e novas mobilias, isso é o mínimo que o nosso povo merece.” Finalizou Marcelino de Jesus.

QUEM É MARCELINO DE JESUS.

Marcelino de Jesus é um líder comunitário e vereador suplente pelo partido Democracia Cristã-DC , obteve 399 votos nas eleições de 2020.

Marcelino iniciou sua trajetória em 2018, ficou conhecido pelas redes socias por fiscalizar em favor da população as obras públicas do município. O jovem também tem uma ligação forte com o Senador da República Cleitinho Azevedo. Foi o coordenador de campanha do Senador na região da Zona da Mata Mineira.

Marcelino de Jesus foi assessor parlamentar da ex Deputada Federal Alê Silva que destinou a pedido do jovem mais de 2 milhões de reais para a saúde do município de Manhuaçu. em 2022 Alê Silva concorreu a reeleição, obteve 34.779 votos e ficou suplente pelo Partido Republicanos.