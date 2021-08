Marcelo Queiroz, executivo de Grupo Empresarial, visita o município de Chalé

Aloísio Moreira – 15 de agosto de 2021

O Prefeito Carlos Rodrigues de Chalé recebeu na tarde desta quinta-feira (12/08) em seu gabinete, a visita do empresário Marcelo Queiroz, CEO DO GRUPO RQ.

O encontro contou com a participação do vereador Neiron de Lajinha, do Secretário de Agricultura e Abastecimento Alessandro Florindo de Lajinha, Aloísio Moreira, diretor de uma das empresas do Grupo, Navelli Fiat e presidente da ACIAMAR REGIONAL, Devair Oliveira do Jornal das Montanhas e Secretário da ACIAMAR REGIONAL.

A ACIAMAR REGIONAL é uma Associação que surgiu para defender interesses regionais.

Participaram também da recepção ao empresário Marcelo Queiroz o vice-prefeito Bastião da Reta e o vereador Ronis

Na reunião foram debatidas temáticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do Município de Chalé, por meio de ações efetivas e que priorizem a oferta de qualidade de vida à população da cidade.

Escola de Chalé

Em visita à Escola de Chalé, Marcelo Queiroz identificou a necessidade da reforma do prédio, uma adequação do refeitório e a conclusão da reforma da quadra esportiva.

O diretor da escola, Washington destacou que a obra é uma “necessidade imediata” pois a quadra atende aos alunos e ao entorno da comunidade que desenvolvem suas atividades esportivas.

Participaram da reunião, além do diretor da escola Washington, o vereador Genivaldo e Fábio Mota.

Marcelo Queiroz se prontificou a levar as demandas para que sejam viabilizadas verbas para ajudar na execução da obra.

A visita à escola contou com a participação do empresário Marcelo Queiroz, Neiron, Aloísio Moreira, Devair Oliveira Alessandro Florindo.