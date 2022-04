Marcelo Queiroz prestigia abertura do 23º Simpósio de Cafeicultura na região das Matas de Minas

Marcelo Queiroz no Stand do Sicoob Manhuaçu

Marcelo Queiroz, empresário no município de Manhuaçu e pré-candidato a Deputado Estadual prestigia o 23º Simpósio de Cafeicultura na região das Matas de Minas

Marcelo Queiroz, Isaura, Aloisio Moreira e Marilúcia

Considerado um dos principais do país, o Simpósio de Cafeicultura de Manhuaçu está completando seus 25 anos.

Sebastião, Marcelo Queiroz e Aloisio Moreira

A abertura do 23º Simpósio de Cafeicultura na região das Matas de Minas aconteceu na manhã desta quarta-feira (6), no Complexo Esportivo do Boston City, em Manhuaçu.

Marcelo Queiroz, CEO do grupo RQ, um grupo que possui empresas em Manhuaçu, sendo a mais conhecida a Navelli Fiat, prestigiou a abertura do evento.

Marcelo, como pré-candidato a Deputado Estadual em Minas Gerais, já tem feito contato com lideranças de Belo Horizonte e também no Vale do Jequitinhonha, cidades do Alto Paranaíba, inclusive na cidade de Patrocínio, terra de origem de sua família.

Marcelo Queiroz e Mário Heringer

Durante o dia palestras foram ministradas sobre todas as etapas do plantio, colheita e comercialização.

Lideranças de entidades e instituições, personalidades importantes da cafeicultura nacional ligadas ao agronegócio, também participaram do evento, que segue até quinta-feira (7), com exposição de empresas que estão ofertando produtos a preços diferenciados.

Marcelo e empreendedores de Matipó