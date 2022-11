MARCHA PARA JESUS EM MANHUAÇU/MG

Os evangélicos de todas as denominações de Manhuaçu, estavam com saudades, pois devido a Covid-19 desde 2019 não era realizada. Hoje 05/11/2022 Manhuaçu completa 145 anos. Realizada com apoio da Prefeitura de Manhuaçu, a Marcha para Jesus celebrou a fé e movimentou a cidade hoje num período em que todos os brasileiros de bem estão orando para o nosso Brasil devido a grande incógnita que as eleições brasileiras vive um contexto Geopolítica preocupante.

O momento, que reuniu grande presença de jovens, adultos e crianças, a concentração ocorreu no centro da cidade, reunindo igrejas locais e animada por músicas evangélicas.

Realizado pela AMEM (Associação de Ministros Evangélicos de Manhuaçu), o evento já faz parte do calendário anual, envolvendo em cada edição, grande concentração de público e abrilhantado por artistas da música gospel.