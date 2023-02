Marco legal dos criptoativos é aprovado no Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação das criptomoedas no Brasil em um momento histórico para o setor cripto no país.

O PL 4.401/21 é uma junção de uma série de outros projetos de lei que já tramitavam no Congresso há alguns anos e que foram compilados em apenas uma proposta para facilitar o debate sobre a aprovação de um marco legal das criptomoedas.

Após ser finalmente aprovado em novembro de 2022, o texto foi sancionado pelo presidente da República, constando no Diário Oficial da União como a Lei 14.478 de 21 de dezembro de 2022.

Podemos resumir os principais pontos sobre a lei em:

O poder Executivo irá indicar um órgão para estabelecer as diretrizes do

mercado de criptomoedas, que tem grandes chances de ser o Banco Central.

Ficaram definidos crimes e penas para atividades ilegais, como lavagem de

dinheiro e esquemas de pirâmide, que utilizem ativos digitais como meio.

Estipula uma licença obrigatória para prestadores de serviços virtuais,

Incluindo exchanges e outras empresas que intermediam negociação de

ativos digitais.

De forma geral, a regulação do mercado é benéfica para investidores por trazer mais segurança e amparo legal aos usuários, ao passo que também pode proporcionar maior segurança jurídica para as empresas sérias que atuam no setor. Isso estimula a competitividade saudável, expansão do mercado e geração de empregos.

Entretanto, o trecho que trata da separação dos fundos dos clientes do caixa das empresas não foi incluído no texto aprovado e será discutido posteriormente.

Esse mecanismo é uma forma de proteger os usuários de possíveis problemas financeiros das instituições, como crises de liquidez. A importância da segregação voltou a receber atenção após o caso da falência da FTX, uma das maiores corretoras do mundo.